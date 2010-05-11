علی سرتیپی به خبرنگار مهر گفت: اجرای طرح نیم‌بهای بلیت در سینماها نیاز به برنامه‌ریزی دارد و نمی‌توان این طرح را در همه سینماها و مناطق شهر اجرا کرد. برای اجرای چنین طرح‌هایی نیازمند بررسی نظرهای کارشناسان مختلف هستیم و نباید بدون بررسی همه جوانب این طرح اجرا شود.

تهیه‌کننده "ورود آقایان ممنوع" افزود: هیچیک از سینماداران و تهیه‌کنندگان گرانی را دوست ندارند اما زمانی که با آغاز هر سال با افزایش بهای خدمات و کالاها روبرو می‌شویم، هزینه تولید و نمایش یک فیلم هم بالا می‌رود، در چنین فضایی افزایش بهای بلیت سینماها راه حلی غیرقابل انکار است.

وی ادامه داد: افزایش بهای بلیت بر اقشار کم درآمد جامعه فشار اقتصادی تحمیل می‌کند و این اتفاق به نفع سینما نیست اما افزایش روزهای بلیت نیم‌بها هم نمی‌تواند راه حلی برای این مشکل باشد. سینما صنعت پیچیده‌ای است و نمی‌شود برای همه بخشهای آن قواعد کلی وضع کرد.

سرتیپی گفت: بیشتر اعضای شورای صنفی نمایش با اجرای این طرح موافق هستند اما باید این طرح را هوشمندانه اجرا کرد، آن هم در سینماهایی که میزان فروش و مخاطبشان با این طرح بیشتر می‌شود نه سینماهایی که ممکن است با اجرای این طرح به مشکل بر بخورند.