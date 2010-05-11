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۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۹:۳۹

سرتیپی در گفتگو با مهر:

اجرای طرح افزایش روزهای بلیت نیم‌بها نیازمند کارشناسی است

اجرای طرح افزایش روزهای بلیت نیم‌بها نیازمند کارشناسی است

یک پخش‌کننده اجرای موفق طرح افزایش روزهای بلیت نیم‌بها در سینماها را نیازمند برنامه‌ریزی کارشناسی شده دانست.

علی سرتیپی به خبرنگار مهر گفت: اجرای طرح نیم‌بهای بلیت در سینماها نیاز به برنامه‌ریزی دارد و نمی‌توان این طرح را در همه سینماها و مناطق شهر اجرا کرد. برای اجرای چنین طرح‌هایی نیازمند بررسی نظرهای کارشناسان مختلف هستیم و نباید بدون بررسی همه جوانب این طرح اجرا شود.

تهیه‌کننده "ورود آقایان ممنوع" افزود: هیچیک از سینماداران و تهیه‌کنندگان گرانی را دوست ندارند اما زمانی که با آغاز هر سال با افزایش بهای خدمات و کالاها روبرو می‌شویم، هزینه تولید و نمایش یک فیلم هم بالا می‌رود، در چنین فضایی افزایش بهای بلیت سینماها راه حلی غیرقابل انکار است.

وی ادامه داد: افزایش بهای بلیت بر اقشار کم درآمد جامعه فشار اقتصادی تحمیل می‌کند و این اتفاق به نفع سینما نیست اما افزایش روزهای بلیت نیم‌بها هم نمی‌تواند راه حلی برای این مشکل باشد. سینما صنعت پیچیده‌ای است و نمی‌شود برای همه بخشهای آن قواعد کلی وضع کرد.

سرتیپی گفت: بیشتر اعضای شورای صنفی نمایش با اجرای این طرح موافق هستند اما باید این طرح را هوشمندانه اجرا کرد، آن هم در سینماهایی که میزان فروش و مخاطبشان با این طرح بیشتر می‌شود نه سینماهایی که ممکن است با اجرای این طرح به مشکل بر بخورند.

کد مطلب 1080314

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