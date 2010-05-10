نمایشگاه بین ‌المللی یزد مدرنترین پروژه نمایشگاهی کشور است

ناصر پارساییان در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد با اشاره به تاریخچه صنعت و معدن استان یزد اظهار داشت: استان یزد دارای سابقه طولانی در صنعت بوده و کارگاه‌های کوچک بافندگی،‌ سفال‌گری و سرامیکی استان از قدیم‌الایام به تولید انواع منسوجات و ظروف سرامیکی مورد نیاز عام مردم اشتغال داشته ‌اند به طوری که مارکوپولو در سفرنامه خود در سال 690 هجری نیز به تشریح منسوجات و صنعت این شهر پرداخته است.

وی افزود: قرار گرفتن شهر یزد در محل تلاقی محورهای مراسلاتی شمال - جنوب و شمال‌شرق - جنوب‌غرب و استقرار در مسیر راه‌آهن سراسری و نیز آسیای میانه از یک سو و نیز برخورداری از مزیت‌های نسبی ویژه و تاریخچه و سابقه درخشان صنعت کارخانه‌ای که در یزد به سال 1312 بر می‌گردد، ضرورت تاسیس نمایشگاه را در مقیاس بین‌ المللی در استان یزد مهم جلوه می ‌دهد.

پارساییان ادامه داد: پروژه نمایشگاه‌های بین ‌المللی استان یزد، مدرن ‌ترین پروژه نمایشگاهی کشورخواهد بود و در حال حاضر مدرن‌ ترین طراحی محل نمایشگاهی کشور بر روی آن توسط مشاوران بومی یزد انجام گرفته و امیدواریم این امر در اجرای پروژه نیز محقق شود تا بتوانیم آنچه شایسته مردم استان و صنعتگران یزد است، ارائه دهیم.

وی با اشاره به اینکه این پروژه تلاش گسترده مسئولان در زمینه تامین فضای نمایشگاهی استان است، افزود: استان یزد با افتتاح این فضا می‌تواند برگزارکننده بسیاری از عناوین نمایشگاهی کشوری و منطقه‌ ای باشد.

پارساییان خاطرنشان کرد: توافقات صورت گرفته با پیمانکاران روند طبیعی خود را طی کرده و مسائل اداری پروژه نمایشگاه حل و از اوایل سال جاری نیز مراحل اجرایی آن شروع شده است.

وی مدت زمان لازم برای اجرای این پروژه عظیم استانی را پنج سال اعلام کرد و افزود: کمک‌ های استاندار و معاونان وی و ریاست سازمان بازرگانی یزد و دیگر مسئولان مرتبط در راستای حل مشکلات این پروژه عظیم بسیار موثر بود به طوری که در سال 88، حصارکشی و آغاز عملیات برخی از زیرساخت‌های مورد نیاز اعم از شبکه برق و آب و احداث رمپ ورود و خروج نمایشگاه بین ‌المللی یزد انجام گرفته شده است.