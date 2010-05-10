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۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۵:۴۰

نمایشگاه بین ‌المللی یزد مدرنترین پروژه نمایشگاهی کشور است

نمایشگاه بین ‌المللی یزد مدرنترین پروژه نمایشگاهی کشور است

یزد - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت مدیره شرکت نمایشگاههای بین‌ المللی استان یزد پروژه نمایشگاه بین‌المللی یزد را مدرن ‌ترین پروژه نمایشگاهی کشور خواند.

ناصر پارساییان در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد با اشاره به تاریخچه صنعت و معدن استان یزد اظهار داشت: استان یزد دارای سابقه طولانی در صنعت بوده و کارگاه‌های کوچک بافندگی،‌ سفال‌گری و سرامیکی استان از قدیم‌الایام به تولید انواع منسوجات و ظروف سرامیکی مورد نیاز عام مردم اشتغال داشته ‌اند به طوری که مارکوپولو در سفرنامه خود در سال 690 هجری نیز به تشریح منسوجات و صنعت این شهر پرداخته است.

وی افزود: قرار گرفتن شهر یزد در محل تلاقی محورهای مراسلاتی شمال - جنوب و شمال‌شرق - جنوب‌غرب و استقرار در مسیر راه‌آهن سراسری و نیز آسیای میانه از یک سو و نیز برخورداری از مزیت‌های نسبی ویژه و تاریخچه و سابقه درخشان صنعت کارخانه‌ای که در یزد به سال 1312 بر می‌گردد، ضرورت تاسیس نمایشگاه را در مقیاس بین‌ المللی در استان یزد مهم جلوه می ‌دهد.
 
پارساییان ادامه داد: پروژه نمایشگاه‌های بین ‌المللی استان یزد، مدرن ‌ترین پروژه نمایشگاهی کشورخواهد بود و در حال حاضر مدرن‌ ترین طراحی محل نمایشگاهی کشور بر روی آن توسط مشاوران بومی یزد انجام گرفته و امیدواریم این امر در اجرای پروژه نیز محقق شود تا بتوانیم آنچه شایسته مردم استان و صنعتگران یزد است، ارائه دهیم.
 
وی با اشاره به اینکه این پروژه تلاش گسترده مسئولان در زمینه تامین فضای نمایشگاهی استان است، افزود: استان یزد با افتتاح این فضا می‌تواند برگزارکننده بسیاری از عناوین نمایشگاهی کشوری و منطقه‌ ای باشد.
 
پارساییان خاطرنشان کرد: توافقات صورت گرفته با پیمانکاران روند طبیعی خود را طی کرده و مسائل اداری پروژه نمایشگاه حل و از اوایل سال جاری نیز مراحل اجرایی آن شروع شده است.
 
وی مدت زمان لازم برای اجرای این پروژه عظیم استانی را پنج سال اعلام کرد و افزود: کمک‌ های استاندار و معاونان وی و ریاست سازمان بازرگانی یزد و دیگر مسئولان مرتبط در راستای حل مشکلات این پروژه عظیم بسیار موثر بود به طوری که در سال 88، حصارکشی و آغاز عملیات برخی از زیرساخت‌های مورد نیاز اعم از شبکه برق و آب و احداث رمپ ورود و خروج نمایشگاه بین ‌المللی یزد انجام گرفته شده است.
کد مطلب 1080331

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