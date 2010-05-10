ارسال چهار هزار اثر به دبیرخانه دومین جشنواره دانشگاه های علوم پزشکی کشور

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، ناصر سرگلزایی ظهر دوشنبه در نخستین نشست خبری - تخصصی دومین جشنواره فرهنگی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور افزود: این جشنواره از 29 تا 31 اردیبهشت ماه به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار می شود و مراسم افتتاحیه با حضور وزیر بهداشت درمان و آموزش برگزار خواهد شد.

دبیر برگزاری دومین جشنواره فرهنگی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور گفت: ارتقاء سطح فعالیت فرهنگی هنری، ایجاد محیط رقابتی سالم بین دانشجویان و تربیت نخبگان فرهنگی و مشخص کردن آنان در جامعه و کاربردی بودن آثار شرکت کننده از جمله اهداف برگزاری این جشنواره است.

وی با اشاره به بخشهای مختلف این جشنواره اظهار داشت: بخش ادبی، هنری، پژوهشی، تالیف کتب ادبی، معارف اسلامی، نشریات دانشجویی و پژوهش، تالیف کتب فرهنگی، شش بخش اصلی این جشنواره را تشکیل می دهد، ضمن اینکه در حاشیه برگزاری این جشنواره کارگاه های تخصصی و نمایشگاه های آثار دانشجویان برپا خواهد شد.

وی افزود: تا زمان برگزاری جشنواره در حدود چهار هزار اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است که از این تعداد 600 اثر به بخش نهایی جشنواره راه پیدا کردند و در مراسم اختتامیه از 250 اثر برگزیده در جشنواره تقدیر می شود.

وی ادامه داد: بیشترین آثار شرکت کننده از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بوده است و دانشگاه علوم پزشکی مشهد در رتبه دوم قرار دارد.

وی تاکید کرد: در میان بخش های مختلف این جشنواره، بخش شعر با 732 اثر بیشترین آثار را در بخشهای مختلف جشنواره داشته است.

در ادامه این نشست خبری تخصصی قائم مقام دبیر دومین جشنواره فرهنگی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی هدف از برگزاری این جشنواره را شکوفا شدن استعدادهای دانشجویان و ارئه آن به جامعه دانست.

محمدرضا احمدپور تصریح کرد: این جشنواره ها نشان دهنده شور و نشاط در بین دانشجویان و ایجاد کننده روحیه و انگیزه در ادامه طول تحصیل آنان است.

وی اظهار داشت: یکی از راه های تمایل بیشتر دانشجویان به شرکت در جشنواه ها متنوع بودن موضوعات در زمینه های مختلف است.

وی خاطر نشان کرد: دانشجویان می توانند بدون هیچ گونه محدودیت به تشکیل کانونهایی تحت نظارت مدیریت و پشتیبانی دانشگاه فعالیت کنند.