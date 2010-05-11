چگونه می توانید رئیستان را حذف کنید!

به گزارش خبرگزاری مهر، به زودی می توانید نرم افزاری اینترنتی را جایگزین رئیس خود کنید تا در صورتی که از دست شما عصبانی شد، نرم افزار را به سرعت در رایانه خود غیر فعال کرده و لینک سایت اینترنتی را نیز از روی مرورگر اینترنت پاک کنید. نرم افزاری که می تواند به صورت خودکار کارمند استخدام کند، حقوق آنها را پرداخت کرده و انجام کارهای مختلفی را به عهده آنها بگذارد.

این نرم افزار بر روی وب سایتی قرار دارد که انجمنی برای شرکتهای جویای نیروی کار به شمار می رود اما اکنون به گونه ای ارتقا یافته که سازندگان آن می توانند این سایت را به گونه ای برنامه ریزی کنند که خود آگهی اشتغال برای مشاغل مختلف را بر روی اینترنت قرار داده، تعدادی را استخدام کرده و مسئولیتهایی را به عهده آنها قرار دهد و بدون دخالت انسانی حقوق کارمندان را پرداخت کند.

"مت بری" یکی از سازندگان وب سایت Freelancer.com می گوید طی 60 سال گذشته بشر کنترل نرم افزارها را به عهده گرفته بود و اکنون به مرحله ای پا گذاشته ایم که نرم افزارها می توانند انسان را کنترل کنند.

برای مثال برنامه ای که برای فروشگاهی با موجودی کالای بسیار بالا نوشته شده است می تواند به صورت خودکار فروشندگانی را استخدام کند تا فروش کالاهای فروشگاه را به عهده گیرند و از این افراد به گونه ای کار بخواهد که بهترین بازده را به دست آورد. زمانی که این نرم افزار در حال بررسی بازده کار و دستمزدها است از استخدام دیگر افراد برای کار در شرکت جلوگیری خواهد کرد تا بتواند میزان کار انجام شده را بسنجد.

بر اساس گزارش نیوساینتیست، بری معتقد است در این وب سایت به اندازه ای برنامه نویس وجود دارد که حتی می توان برنامه ای را برای بهبود خود سایت نوشت که به صورت خودکار بتواند افرادی را برای بهبود و تغییر کدهای سایت استخدام کند.