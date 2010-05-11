بانک خون بند ناف رویان در بندرعباس افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس روز دوشنبه مرتضی ضرابی در مراسم افتتاح بانک خون بند ناف رویان شعبه بندرعباس بیان کرد: این بانک به صورت عمومی و اختصاصی جهت ذخیره سازی خون بند فعالیت می‌کند که در ایران در سال 84 به همت پژوهشکده رویان جهاد دانشگاهی و با همکاری شرکت گسترش صنعت علوم زیستی ( لیدکو) شرکت فناوری بانک خون ناف رویان فعالیت خود را آغاز کرد.

وی ادامه داد: در حال حاضر بانک خون بند ناف، خدمات جمع آوری جدا سازی و ذخیره سازی سلول‌های بنیادی خون بند ناف نوزادان را با توافق والدین انجام می‌دهد.

مدیرعامل شرکت فناوری بن یاخته‌های رویان اظهار داشت: در این بانک خون بند ناف با حفظ هویت خانواده متقاضی برای آنان ذخیره سازی شده تا آن ها بتواند در صورت لزوم آن را در آینده برای خود یا فرد دیگری که با خود سازگاری کافی داشته باشد مورد استفاده قرار دهد.

ضرابی افزود: خانواده‌ها در این بانک هزینه جمع آوری و نگه‌داری سالانه را پرداخت می‌کنند اما فرایند عضویت در بانک خون بند ناف در هفت مرحله انجام می‌گیرد که در مرحله اول انجام آزمایشات مادر در ماه نهم بارداری است، در مرحله دوم واریز وجه بعد از تاثیر آزمایشات توسط پذیرش، مرحله سوم عقد قرار داد و دریافت کیت خون گیری، مرحله چهارم جمع آوری نمونه، مرحله پنجم تحویل نمونه جمع آوری شده به بانک خون، مرحله ششم پردازش سلولی و مرحله هفتم صدور کارت فریز می باشد.

وی یادآور شد: انواع بانک خون بند ناف مانند بانک خون عمومی، بانک خانوادگی یا اختصاصی که با حفظ هویت خانواده متقاضی برای آن ها ذخیره سازی می شود نیز وجود دارد.

مدیر عامل شرکت فن آوری بن یاخته‌های رویان تاکید کرد: یکی از نکات مهم بانک خون بند ناف هرمزگان، قابلیت نگهداری خون بند ناف تا 20 سال به صورت تضمینی است و این شعبه هفدهمین شعبه در کشور است.