جایزه اول جشنواره جئون جوی کره به یک فیلم گرجستانی رسید

به گزارش مهراز اسکرین دیلی دراین دوره از جشنواره که از 29 آوریل آغاز شده بود 208 فیلم از 48 کشور جهان به نمایش در آمد.در بخش مسابقه بین الملل فیلم "سوسا" ساخته روسودان پیرولی، جایزه اصلی ( موسوم به ووسوک) همراه با 000/10 دلار وجه نقد و اعتباری برای ساخت فیلم بعدی کارگردان را دریافت کرد.



جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره نیز به فیلم سنگاپوری " اژدها های پرنده سرخ" به کارگردانی لیائو جیه کای تعلق گرفت.

هیئت داوران جشنواره را دو منتقد سینما یعنی فیلیپ چیا و مایکل ویت و سه فیلمساز، ناصر خمیر ، بای چانگ هو و لاو دیاز تشکیل می دادند.



فیلم " رهگذر" ساخته شین سوون هم جایزه بهترین فیلم کره‌ای جشنواره را دریافت کرد .در حالی که فیلم "نبرد" به کارگردانی پپه دیوکنو جایزه بهترین فیلم آسیایی جشنواره را به خود اختصاص داد.



فیلم کره ای " پسری از ایپانما" ساخته کیم کی هون هم برنده جایزه دو هفته اکران عمومی و بازاریابی موسسه سی جی وی را به دست آورد.این فیلم همچنین جایزه ویژه منتقدین جشنواره را نیز دریافت کرد.

