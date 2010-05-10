باید عوامل انگیزشی حضور هرچه بیشتر مردم در ورزشهای همگانی فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، سید دادوش هاشمی بعدازظهر دوشنبه در اولین جلسه شورای ورزش های همگانی استان، با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری در خصوص ایجاد نشاط و شادابی در جامعه ،اظهارداشت: یکی از راه ها و وسائل ایجاد این موضوع در جامعه ایرانی برپایی همایش های خانوادگی است.

وی افزود: برگزاری برنامه های متنوع در حاشیه همایش های پیاده روی خانوادگی، کوهپیمایی و... می تواند در شور و نشاط شرکت کنندگان مؤثر باشد و کلیه دستگاه ها ی اجرایی می تواند در این زمینه بهترین استفاده را انجام دهند.

رئیس شورای ورزش های همگانی استان خواستار احصاء کلیه اماکن و سالن های ورزش ادارات و دستگاه های دولتی توسط تربیت بدنی شد و تأکید کرد: دستگاه هایی که دارای تجهیزات ورزشی هستند باید در هفته ساعاتی را با کمترین هزینه در اختیار عموم به ویژه به باشگاه های فوتبال اختصاص دهند.

هاشمی خاطر نشان کرد: کلیه دستگاه های دولتی مؤظفند طبف بند ب ماده 117 از محل اعتبارت عمرانی یک درصد را به فعالیت های ورزشی اختصاص دهند.

وی استعداد، ذوق و توانایی های جوانان استان در رشته های مختلف ورزشی را قابل تحسین و امیدوار کننده خواند و اظهارداشت: سمت و سو دادن جامعه به بحث ورزش و اهمیت دادن به آن موضوعی است که در سند توسعه استان به آن اشاره شده است.

همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی به مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهردر کرمانشاه برگزار می شود

در ادامه جلسه مهدی گردانیمدیرکل تربیت بدنی استان کرمانشاه با ارائه تقویم اجرایی ورزش همگانی و تفریحی استان در سال جاری، گفت: خوشبختانه استان کرمانشاه در برپایی همایش های پیاده روی خانوادگی در سطح کشور برای سه سال پیاپی مقام اول را به خود اختصاص داده که این مهم جز با همکاری و همراهی دیگر دستگاه ها میسر نبود.

وی در ادامه از برگزاری همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی به مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر خبر داد و عنوان داشت: این همایش بزرگ 300 هزار نفری با همکاری شبکه سوم سیما در روز جمعه مورخ هفتم خردادماه سالجاری از محل پارک شاهد تا میدان طاقبستان برگزار خواهد شد.