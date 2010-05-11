مس توان شکست دادن ذوب آهن را دارد

عباس محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان مطلب فوق گفت: دیدار با ذوب آهن اصفهان مسابقه ای سخت و سرنوشت ساز برای ماست اما تمام بازیکنان مس با انگیزه و روحیه بالا در این دیدار به میدان می رود. در مجموع می توانید قدرت واقعی مس کرمان را در آن دیدار ببینند.

وی با بیان اینکه تیم مس به روزهای اوجش نزدیک می شود، افزود: در نیم فصل نخست لیگ امتیازات بسیار خوبی را از دست دادیم و در نیم فصل دوم با استرس مسابقات را پیگیری می کردیم. این استرس در نتایج دیدارهای داخلی و آسیایی ما تاثیرگذاشته بود اما با صعود به مرحله حذفی لیگ قهرمانان آسیا و حفظ سهمیه تیم در لیگ برتر، بازیکنان ما از همه لحاظ آماده دیدار با ذوب آهن هستند.

دروازه بان تیم فوتبال مس با بیان اینکه گرفتن امتیاز برابر استیل آذین در تهران نشاندهنده آمادگی بالای بازیکنان تیم مس است، اظهار داشت: تیم مس به شخصیت خوبی از نظر کار تیمی دست پیدا کرده و می تواند حتی به مراحل بالاتر لیگ قهرمانان آسیا هم صعود کند.

محمدی در پایان در مورد اینکه بین نفرات مطرح تیم مس برای بستن بازوبند اختلافاتی بوجود آمده است، گفت: از روز اول هم هیچ حساسیتی در این خصوص وجود نداشت. همه دیدند در بازی با استیل آذین آشوبی در حضور من کاپیتان تیم شد و پس از ورود سامره به زمین، وی بازوبند کاپیتانی را بر بازو بست. این مساله به همه ثابت کرد اختلافی برای کاپیتانی در مس وجود ندارد.

دیدار تیم‌های ذوب آهن اصفهان و مس کرمان در مرحله حذفی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان آسیا ساعت 19 روز چهارشنبه در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار خواهد شد.