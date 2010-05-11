اپل دشمن قسم خورده نینتندو!

به گزارش خبرگزاری مهر، ساتورو ایواتا رئیس شرکت نینتندو درباره خطرات آینده تجاری این شرکت هشدار داد. این نگرانی در اثر کاهش سود شرکت پس از 6 سال ایجاد شده است به طوری که فروش DS (محصول قابل حمل این شرکت) محبوب ترین کنسول بازی محصول این شرکت به شدت کاهش یافته و ایواتا علت این رکود را در موقعیت کنونی شرکت اپل دیده است.

در حقیقت نینتندو که پیش از این در نبرد با سونی به پیروزی رسیده بود موفق شد فروش "ووی" را به حدود دو برابر فروش "پلی استیشن 3" برساند اما با ورود "آی- فن" فروش کنسول DS به شدت کاهش یافت.

براساس گزارش تایمز، به گفته رئیس نینتندو مشکل اصلی دشواری رقابت با دستگاهی مثل "آی- فن" است به گونه ای که مردم دوست دارند در جیب خود تنها یک دستگاه داشته باشند و تلفن همراه هوشمند اپل تمام آن چیزهایی را که یک کاربر نیاز دارد از پخش کننده MP3 و فیلم، بازی ویدئویی، تلفن همراه، اینترنت و ... را در خود جای داده است و در شرایطی که کنسولهایی مثل ایکس باکس 360 مایکروسافت و پلی استیشن 3 تنها در خانه قابل استفاده اند آی- فن می تواند در خودرو و قطار به راحتی حمل شود.

همچنین مدل خرید بازیهای ویدئویی ویژه آی- فن بی هیچ تردیدی خرید بازیهای کنسولهای نینتندو را به مبارزه فرا می خواند. کاربر آی- فن به راحتی وارد فروشگاه آنلاین اپل می شود، بازی مورد علاقه خود را جستجو کرده و آن را خریداری می کند.

تاکنون 130 میلیون دستگاه کنسول قابل حمل DS به فروش رفته است.