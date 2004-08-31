تمديد مهلت طرح سنجش سلامت كلاس اولي ها ، تا پايان شهريور

دكتر اعلا طلوعي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با اشاره به اينكه 75 درصد از آمارپيش بيني شده طرح سنجش به پايگاه هاي سلامت مراجعه كرده اند ، افزود : از 450 هزار و 32 نفري كه تا 20 مردادماه مورد ارزيابي قرار گرفته اند ، 393 هزار و 784 نفر گواهي ثبت نام دريافت كرده اند.

وي با اشاره به اينكه از جمع نوآموزاني كه مورد ارزشيابي طرح سنجش سلامت و آمادگي تحصيلي قرار گرفته اند ، 56 هزار و 248 نفر با شك به داشتن حداقل يك مشكل به مراكز تخصصي معرفي شده اند ، گفت : تاكنون 10 هزار و 110 نفر مشكوك به مشكل شنوايي و 14 هزار و 434 نفر مشكوك به مشكل بينايي بودند.

معاون امور فرهنگي و اجتماعي سازمان آموزش و پرورش استثنايي كشور با تاكيد بر اينكه بيشترين مشكل نوآموزان در طرح سنجش سلامت مختص نوآموزاني است كه نمي توانند حد نصاب لازم را در سنجش آمادگي تحصيلي به دست آورند ، اظهار كرد : تا كنون بيش از 25 هزار و 340 نوآموز نتوانسته اند در آزمون سنجش آمادگي تحصيلي حد لازم را كسب كنند.

وي با اشاره به اينكه تا كنون 6 هزار و 364 نوآموز مشكوك به بيش از يك مشكل به مراكز تخصصي معرفي شده اند ، گفت : پيش بيني مي شود كه در سال جاري بيش از 850 هزار نوآموز مورد ارزيابي طرح سنجش قرار بگيرند.