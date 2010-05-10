  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۶:۴۸

6000 هکتار اراضی آذربایجان شرقی به آبیاری تحت فشار مجهز می شود

6000 هکتار اراضی آذربایجان شرقی به آبیاری تحت فشار مجهز می شود

تبریز - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی اعلام کرد: در سال جاری برای توسعه آبیاری تحت فشار بیش از شش هکتار از اراضی کشاورزی استان برنامه ریزی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، مسعود محمدیان ظهر دوشنبه در جلسه شورای معاونین سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی افزود: در صورت تامین اعتبارات مورد نیاز، دو هزار و 270هکتار از اراضی پایاب سدهای بزرگ و سه هزار و 830 هکتار از زمین های زراعی و باغی پایاب چاهها ورودخانه ها در قالب طرحهای کوچک تحت پوشش این طرح قرار گیرد.

وی همچنین یادآور شد: در سال جاری مساحتی بالغ بر هزار و 500 هکتار نیز برای مطالعات شبکه های آبیاری و زهکشی با سیستم آبیاری تحت فشار پیش بینی شده است .

محمدیان اظهار داشت: در راستای استفاده بهینه از منابع آبی و جهت توسعه بخش کشاورزی اعتباری بالغ بر 680 میلیارد ریال برای اجرای طرح های مرتبط آب و خاک و توسعه آبیاری تحت فشار اراضی زراعی و باغی استان اختصاص می یابد.

محمدیان همچنین با بیان اینکه اعتبارات آب و خاک آذربایجان شرقی نسبت به سال گذشته سه برابر شده است گفت: این سازمان بصورت جدی واردعرصه های کشاورزی شده و هرکجا که آب تامین شده وجود داشته باشد، برنامه ای برای استفاده بهینه از آن و اجرای شبکه های فرعی خواهیم داشت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اجرای طرحهای کوچک تامین آب و طرح احیاء و مرمت قنوات ، طرحهای مرتبط با برنامه ساماندهی اراضی کشاورزی ، توسعه شبکه های فرعی سه وچهار و اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار ، و تجهیز و نوسازی اراضی و عملیات آب و خاک در تعاونی های تولید را از مهمترین برنامه های سازمان در سال جاری ، در روند توسعه این بخش اعلام کرد و گفت : 35 هزار و587 هکتار از اراضی زراعی و باغی استان تاپایان سال گذشته زیر پوشش آبیاری تحت فشار قرارگرفته بود که از این میزان دو هزار و 316 هکتار درسال 88 اجرا و تکمیل گردیده است .

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با اشاره به راه های افزایش کمی وکیفی و کاهش هزینه های تولید خاطرنشان کرد: اعمال الگوی کشت مناسب بر اساس شرایط آب و هوایی هر شهرستان و مطالعات تخصصی آب و خاک تدوین شده به جهت جلوگیری از هدر رفت منابع تولید، بخصوص آب آبیاری و کنترل و مدیریت تولید محصولات زراعی و باغی ، درجهت تثبیت قیمت تمام شده و کاهش هزینه های تولید و اصلاح الگوی مصرف آب ، با اعمال برنامه ریزی پویا و نظارت مستمر کارشناسی و اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار ، با توجه به اندمان 95 درصدی در روش آبیاری قطره ای و راندمان 75 درصدی در روش آبیاری بارانی ، می تواند از گزینه های مهم توسعه این بخش باشد.

وی همچنین اضافه کرد : سازمان جهادکشاورزی استان بعنوان متولی بخش کشاورزی و به جهت حمایت از تولیدکنندگان و بهره برداران فعال در این بخش، با لحاظ کردن اهداف وزارت متبوع درنظردارد نسبت به بازنگری مسیرهای دستیابی به اهداف و ماموریتهای محوله اقدام کرده به نحوی که دستیابی به اهداف در حداقل مدت زمانی و با بهترین بازده میسرگردد.

محمدیان گفت: آذربایجان شرقی با توجه به تنوع آب و هوایی و اراضی مستعد و با تلاش و کوشش بهره برداران و مدیریت توانمند دست اندرکاران بخش کشاورزی ، می بایستی جایگاه خویش را در توسعه کشاورزی ارتقاء بخشیده و در میان مدت به عنوان یکی از مهمترین مراکز تولید محصولات دامی ، باغی و زراعی ، در تحقق بخشی صادرات بیشتر محصولات ، نقش خویش در توسعه پایدار را بیش از پیش چشمگیرتر سازد.

کد مطلب 1080431

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها