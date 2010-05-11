ناخشنودی مسیحیان مصر از عرضه کتاب برنده بوکر عربی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از PNA، کتاب "عزازیل" نوشته یوسف زیدان جایزه بوکر عربی سال 2009 را از آن خود کرده بود اما مسیحیان مصر خواستار ممانعت دولت این کشور از عرضه و فروش این کتاب شده‌اند.

آنها معتقدند کتاب زیدان از مسیحیان انتقاد و به این دین مبین اهانت کرده است.

کتاب "عزازیل" به زندگی مسیحیان مصری قرن پنجم هجری و به ویژه رهبر آنها در آن دوره می‌پردازد. نویسنده در این کتاب بر این باور است که رهبر مسیحیان مصر در آن دوره در قتل یک فیلسوف نقشی اساسی داشته است.

کارشناسان بر این باورند که بر اساس قوانین مصر این احتمال وجود دارد که حکومت این کشور اجازه فروش را به این کتاب ندهد.

این قوانین اجازه هیچگونه اهانت و تمسخر ادیان آسمانی را نمی‌دهند و بر اساس همین قوانین بود که در سال 2006 اجازه اکران فیلم سینمایی "رمز داوینچی" داده نشد.