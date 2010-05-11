  1. هنر
  2. سایر
۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۰:۰۴

ناخشنودی مسیحیان مصر از عرضه کتاب برنده بوکر عربی

ناخشنودی مسیحیان مصر از عرضه کتاب برنده بوکر عربی

مسیحیان مصر ناخوشنودی خود را درباره کتاب برنده بوکر عربی سال 2009 و عرضه آن در این کشور نشان دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از PNA، کتاب "عزازیل" نوشته یوسف زیدان جایزه بوکر عربی سال 2009 را از آن خود کرده بود اما  مسیحیان مصر خواستار ممانعت دولت این کشور از عرضه و فروش این کتاب شده‌اند.

آنها معتقدند کتاب زیدان از مسیحیان انتقاد و به این دین مبین اهانت کرده است.

کتاب "عزازیل" به زندگی مسیحیان مصری قرن پنجم هجری و به ویژه رهبر آنها در آن دوره می‌پردازد. نویسنده در این کتاب بر این باور است که رهبر مسیحیان مصر در آن دوره  در قتل یک فیلسوف نقشی اساسی داشته است.

کارشناسان بر این باورند که بر اساس قوانین مصر این احتمال وجود دارد که حکومت این کشور اجازه فروش را به این کتاب ندهد.
 
این قوانین اجازه هیچگونه اهانت و تمسخر ادیان آسمانی را نمی‌دهند و بر اساس همین قوانین بود که در سال 2006 اجازه اکران فیلم سینمایی "رمز داوینچی" داده نشد.
کد مطلب 1080434

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها