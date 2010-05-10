اصول علمی و تحقیقاتی مبنای فعالیتهای سازمان تبلیغات است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، حجت الاسلام سید جواد موسوی هوایی ظهر دوشنبه در دیدار با امام جمعه استان کرمان اظهار داشت: یکی از مهمترین فعالیتهای سازمان تبلیغات اسلامی فعالیت بر مبنای اصول علمی و تحقیقاتی می باشد و سعی می کنیم در این راستا تمام فعالیتهای اصلی سازمان را پشتیبانی علمی و تحقیقاتی کنیم اما در این زمینه کارهای زیادی باقیمانده است چون کشور نیازمند فعالیتهای بیشتر است.

وی با اشاره به ایجاد مرکز مطالعات اجتماعی و دینی گفت: در زمینه های مختلف آنچه مربوط به امور دینی می شود و روی این مسئله تاثیر می گذارد به صورت آمار در این مرکز جمع آوری شده است و در حقیقت در این خصوص آمایش سرزمین صورت گرفته و مشخصات مختلف روی نقشه پیاده شده است.

معاون پژوهشی آموزشی سازمان تبلیغات افزود: در این موسسه یک جایگاه به عنوان بانک جامع داده های دینی نیز وجود دارد که می تواند در برنامه ریزی های دینی مورد استفاده قرار گیرد.

حجت الاسلام موسوی هوایی خاطرنشان کرد: این بانک جامع شامل یازده هزار ستون با شاخصهای مختلف برای 430 شهر کشور است و با استفاده از این بانک اطلاعات به خوبی وضعیت فرهنگی و مذهبی و اجتماعی هر منطقه قابل تشخیص است.

وی این بانک را موقعیت مناسبی برای اولویت بندی فرهنگی مناطق مختلف کشور بر مبنای اصول علمی دانست.

موسوی هوایی با تقدیر از فعالیتهای اداره کل تبلیغات اسلامی در کرمان اظهار داشت:در استان کرمان تاکنون درخصوص فعالیتهای دینی خوب عمل شده است و امیدواریم با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب فعالیتهای فرهنگی با شدت بیشتری دنبال شود.

وی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص لزوم افزایش فعالیتهای فرهنگی ابراز امیدواری کرد با تخصیص بودجه های فرهنگی که دولت درنظرگرفته است امور فرهنگی بیشتر مورد توجه قرار گیرد.