فرش قرمز برای سرمایه گذاران خارجی/ جذب 10 میلیارد دلار سرمایه خارجی

به گزارش خبرنگار مهر بهروز علیشیری امروز در نشستی خبری با بیان اینکه بزرگترین رشد متغیر اقتصادی کشور و بیشترین رشد سرمایه گذاری در جهان مربوط به ایران است، گفت: سال گذشته رقم سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور 3 میلیارد دلار بود که امسال رکورد این رقم شکسته خواهد شد.

رئیس سازمان کمکهای فنی و اقتصادی ایران با بیان اینکه امسال 70، 80 درصد در جذب سرمایه گذاری خارجی در کشور رشد خواهیم داشت، افزود: هم اکنون تنها رقیب سرمایه گذاری خارجی در کشور در بخش متغیرهای اقتصادی، بورس است که شاخص آن از 8 هزار واحد به 12.5 هزار واحد افزایش یافته است.

وی با اشاره به اینکه این اتفاق با توجه به تحریمها صورت گرفته است، اظهارداشت: بهبود در فضای کسب و کار کشور که 5 رتبه صعود کرده است، از دلایل افزایش سرمایه گذاری خارجی در کشور است و بدون بهبود فضای کسب و کار نمی توان فرش قرمزی برای سرمایه گذاران خارجی پهن کرد.

علیشیری با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای جذب سرمایه های خارجی، از برگزاری همایشهایی در کشورهای قطر، مالزی و کره و همچنین مذاکراتی با کشور چین خبرداد.

وی تاکید کرد: با توجه به اینکه استانداران، روسای ستادهای سرمایه گذاری استانی نیز محسوب می شوند، لازم است در صورت مشاهده تخلف مدیران در کندی روند جذب سرمایه های خارجی از قبیل صدور مجوز، نسبت به تعلیق آنها اقدام نمایند.

رئیس سازمان سرمایه گذاری خارجی بر هدایت سرمایه گذاران به مسیر صحیح سرمایه گذاری خارجی در کشور تاکید کرد و گفت: پیش بینی می شود که در صورت معرفی پروژه ها برای سرمایه گذاری به سرمایه گذاران خارجی در بخشهای مختلف نظیر سد، جاده، بخش نفت و انرژی و غیره با روشهایی همچون BOT به سمت رقم ورودی 10 میلیارد دلاری سرمایه گذاری خارجی در کشور پیش رویم.

وی ظرفیت اقتصاد ایران برای جذب سرمایه های خارجی را بزرگ دانست و با بیان اینکه ایران دیر وارد عرصه رقابت برای جذب سرمایه های خارجی شده است، گفت: پیش بینی می شود که در پایان برنامه پنجم توسعه حدود 12.5 میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی جذب شود.

علیشیری بر ایجاد جذابیت برای سرمایه گذاری خارجی در کشور توسط دولت از طریق بهبود فضای کسب و کار تاکید کرد و از تشکیل بانک اطلاعات جامع سرمایه گذاران خارجی در کشور خبرداد و گفت: در نشست اخیر دولت ساختار جدید مراکز خدمات رسانی استانی تصویب شده است.

دبیر کارگروه اقتصادی و بازرگانی ایرانیان مقیم خارجی از کشور با اشاره به اعتلاف بزرگ سرمایه گذاران در ایران، از برگزاری همایش سرمایه گذاران ایرانی مقیم خارج از کشور و سرمایه گذاران خارجی در تاریخ اول و دوم خردادماه امسال در فارس در 8 کارگروه تخصصی خبرداد.

وی افزود: 8 کارگروه تخصصی مذکور عبارتند از کارگروه نفت و گاز و پتروشیمی، انرژی، حمل و نقل، گردشگری و توریسم درمانی، صنعتی و معدنی، خصوصی سازی و سرمایه گذاری در بازار سرمایه، ساختمان و صنایع وابسته و عمران شهری، کشاورزی و مواد غذایی.

علیشیری با اشاره به اینکه از 200 نفر دعوت شده به این همایش 120 نفرایرانیان مقیم خارج و 70 نفر نیز از شرکتهای خارجی هستند، هدف از برگزاری این همایشها را انتقال تکنولوژی به داخل کشور و پیوند سرمایه گذاران خارجی با داخل کشور عنوان کرد و گفت: در این همایش حدود 400 پروژه به سرمایه گذاران خارجی معرفی خواهد شد.

همچنین روح الله احمدزاده استاندار فارس نیز در این نشست از راه اندازی اولین پارک سرمایه گذاری در کشور در استان فارس به زودی خبرداد و اظهارداشت: تشکیل این پارک به منظور کاهش فرآیند بوروکراسی اداری صدور مجوزها و عملیاتی شدن سرمایه گذاری خارجی صورت می گیرد.

وی تنها درخواست سرمایه گذاران خارجی را حذف بوروکراسی اداری عنوان کرد و افزود: اصلاح نگرشها در زمینه سرمایه گذاری خارجی باید در دستور کار قرار گیرد.

در این نشست ملک زاده رئیس شورایعالی امور ایرانیان خارج از کشور نیز گفت: شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور تحت ریاست رئیس جمهور و جانشین وی رحیم مشایی دارای 14 عضو شامل وزیردادگستری، اطلاعات، امور خارجه، کشور، فرهنگ و ارشاد اسلامی، امور اقتصادی و دارایی، آموزش و پرورش، علوم و تحقیقات و فناوری، کار و امور اجتماعی، بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سه سازمان صدا و سیما، مرکز مشارکت امور زنان ریاست جمهوری و سازمان نظام وظیفه نیروی انتظامی و نماینده ای از فراکسیون امور ایرانیان خارج از کشور مجلس است.

وی افزود: شورای عالی دارای شش کارگروه تخصصی کنسولی، همکاری های علمی و آموزشی، فرهنگی و رسانه ای، اقتصادی و بازرگانی، قضایی و حقوقی و علوم و فناوری های نوین است.

ملک زاده افزود: همچنین شورای عالی در استانهای سراسر کشور به ریاست استانداران شورای استانی ایرانیان مقیم خارج از کشور آن استان را تشکیل داده است که همانند شورای عالی دارای کمیته های شش گانه تخصصی است.

وی هدف اصلی از برگزاری همایش مذکور را تحلیل و تبیین مشکلات جذب سرمایه گذاری در کشور و ایجاد میز مذاکره بین صاحبان پروژه های موجود در کشور و علاقه مندان به سرمایه گذاری و پیگیری مباحث مطرح شده ( با نظارت شورای عالی ) تا انعقاد قرارداد، معرفی ظرفیت ها و مزیت های بازار سرمایه ای ایران و معرفی فرصت های سرمایه گذاری در کشور، ایجاد پل ارتباطی بین نهادهای دولتی و بخش خصوصی و همچنین شفاف سازی، تضمین و گسترش امنیت سرمایه گذاری در کشور عنوان کرد.