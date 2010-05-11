به گزارش خبرگزاری مهر، این تله تئاتر اثر نویسنده مشهور چک، کارل چابک است که در 90 دقیقه تولید می‌شود. در "آدم‌های ماشینی" کوروش سلیمانی، ثنا صادقی، اصغر دریایی ، امیر بختیاری ، مژده ساعی، فیروز حیدر زاده، حمیدرضا هدایتی راد، رضا کوهستانی، حمیدرضا جوکار، الناز تاریخی و بهادر فاضل بازی می‌کنند.

نمایش " آدم های ماشینی" ماجرای کارخانه آدم‌سازی را روایت می‌کند که در جزیره‌ای خارج از شهر به ساخت آدم‌های ماشینی می‌پردازند و هلنا که دختری کنجکاو است برای مبارزه با ساخت آدم‌های ماشینی به آنجا رفته و جنگ بزرگی اتفاق می‌افتد، اما ...

این تله تئاتر در استودیو 11 سازمان صدا و سیما ضبط شود و سازندگان آن در حال حاضر مشغول ساخت دکورها هستند. عوامل این برنامه عبارتند از تهیه کننده: رضا خوشدل راد، کارگردان هنری: حسین مختاری، مدیر برنامه: رحمان سیفی‌آزاد، ترجمه: کامران فانی و سعید حمیدیان، مدیر تولید: مهدی شیبانی‌زاده، طراح لباس: بهیه خوشنویسان و طراح صحنه: فریبرز قربانزاده .