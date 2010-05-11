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۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۱:۰۰

تئاتر تلویزیونی "آدم‌های ماشینی" برای شبکه چهار تولید می‌شود

تئاتر تلویزیونی "آدم‌های ماشینی" برای شبکه چهار تولید می‌شود

تصویربرداری تله تئاتر "آدم‌های ماشینی" به کارگردانی حسین مختاری در گروه فیلم و نمایش شبکه چهار سیما به زودی آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این تله تئاتر اثر نویسنده مشهور چک، کارل چابک است که در 90 دقیقه تولید می‌شود. در "آدم‌های ماشینی" کوروش سلیمانی، ثنا صادقی، اصغر دریایی ، امیر بختیاری ، مژده ساعی، فیروز حیدر زاده، حمیدرضا هدایتی راد، رضا کوهستانی، حمیدرضا جوکار، الناز تاریخی و بهادر فاضل بازی می‌کنند.

نمایش " آدم های ماشینی" ماجرای کارخانه آدم‌سازی را روایت می‌کند که در جزیره‌ای خارج از شهر به ساخت آدم‌های ماشینی می‌پردازند و هلنا که دختری کنجکاو است برای مبارزه با ساخت آدم‌های ماشینی به آنجا رفته و جنگ بزرگی اتفاق می‌افتد، اما ...
 
این تله تئاتر در استودیو 11 سازمان صدا و سیما ضبط شود و سازندگان آن در حال حاضر مشغول ساخت دکورها هستند. عوامل این برنامه عبارتند از تهیه کننده: رضا خوشدل راد، کارگردان هنری: حسین مختاری، مدیر برنامه: رحمان سیفی‌آزاد، ترجمه: کامران فانی و سعید حمیدیان، مدیر تولید: مهدی شیبانی‌زاده، طراح لباس: بهیه خوشنویسان و طراح صحنه: فریبرز قربانزاده .
کد مطلب 1080440

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