همایش دفتر همکاریهای حوزه و آموزش و پرورش برگزار می شود

معاون دفتر همکاری های حوزه و آموزش و پرورش در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر گفت: در این همایش که با حضور آیت الله مقتدایی مدیر حوزه علمیه قم و حاج بابایی وزیر آموزش و پرورش و با عنوان سلامت معنوی و تعمیق تربیت اسلامی در سالن همایش های دفتر تبلیغات اسلامی برگزار می شود، آیت الله مکارم شیرازی از مراجع تقلید، علی لاریجانی ریاست مجلس شورای اسلامی، حجت الاسلام صادقی رشاد، رحیم پور ازغدی و حجت الاسلام اعرافی رئیس پژوهشکده حوزه و دانشگاه سخنرانی خواهند کرد.

حجت الاسلام احمدی گفت: مبانی نظری سلامت معنوی، نهادهای اجتماعی و سلامت معنوی، نقش خانواده در سلامت معنوی، نقش حوزه های علمیه در سلامت معنوی، جایگاه سلامت معنوی در تربیت اسلامی، نقش تعلیم و تربیت رسمی در تأمین سلامت معنوی و جایگاه سلامت معنوی در اهداف مصوب و اسناد آموزش و پرورش کشور عناوین مقالات ارائه شده در این همایش خواهند بود.

وی افزود: با توجه به برگزاری نمایشگاه دستاورهای نهادهای ستادی و دفاتر همکاری حوزه و آموزش و پرورش در قم در این همایش از فعالیتهای برتر در محورهای آموزش، پژوهش، تبلیغ و مدارس وابسته به حوزه تقدیر خواهد شد.