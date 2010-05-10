درک واقعه عاشورا نیازمند تحلیل فکری و اعتقادی است

به گزارش خبرگزاری مهر، آنتوان بارا که به دعوت شرکت چاپ و نشر بین الملل وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی به نمایشگاه کتاب آمده با بیان اینکه امام حسین (ع) این مخلوق بزرگ تاریخ آمده بود تا رسالت جد خود را احیا کند، گفت: هر چند تألیف این کتاب در ابتدای کار نویسندگی و خبرنگاری برای من دشوار بود ولی این شخصیت والا آن قدر ابعاد مختلف عرفانی و اعتقادی داشت که من تصمیم به انعکاس این حماسه بزرگ گرفتم.

این نویسنده برجسته سوری الاصل در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد : امام حسین خود و خانواده را فدای اسلام کرد. من به عنوان یک مسیحی نه از دیدگاه مستشرقین و خاورشناسان که نگاهی تاریخی و مادی به شرق دارند بلکه با یک دید وجدانی، عاطفی و معنوی به معرفی شخصیت امام حسین (ع) پرداخته‌ام. در دیدگاه مستشرقین جنبه قدسی و معنوی امام حسین (ع) جایگاهی ندارد در حالی که من به عنوان یک اندیشه عربی، مسیحی واقعه کربلا را تحلیل کرده‌ام.

وی شخصیت امام حسین را وجدان تمامی ادیان دانست و اظهار داشت: امام حسین فقط شهید راه اسلام نبود بلکه شهید همه ادیان الهی شد. این شهادت می تواند الگویی برای همه مؤمنین و آزادمردان در همه ادیان باشد. امام حسین همانند پدر گرامی اش امام علی (ع) شهید تمامی بشریت است. مطمئنا اندیشه امام حسین می تواند الگویی برای همه بشیریت باشد.

بارا در پاسخ پرسشی مبنی بر چگونگی جهانی کردن گفتمان امام حسین با انتقاد از مسلمانان به علت نشناختن قدر و منزلت این امام بزرگ، افزود: قیام امام حسین یک قیام روحی و معنوی بود. متأسفانه برخی مسلمانان تنها به برگزاری مراسم عزاداری برای امام حسین اکتفا می‌کنند و به جنبه‌های دیگر این شخصیت بزرگ توجهی ندارند.

وی تأکید کرد: عزاداری لازم است ولی مهمتر از آن تحلیل فکری و اعتقادی واقعه عاشوراست. ما نباید حماسه امام حسین (ع) را تنها از لحاظ ظاهری ببینیم. این حماسه یک حماسه معنوی و روحی بود. حسین (ع) در برابر تحریف و انحراف ایستادگی کرد.

آنتوان بارا نویسنده برجسته مسیحی سوری‌الاصل مقیم کشور کویت و نویسنده کتاب "حسین در اندیشه مسیحی" به دعوت شرکت چاپ و نشر بین الملل وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب در یک نشست خبری شرکت کرد.

دیروز یکشنبه 19 اردیبهشت نیز مراسم رونمایی از این کتاب در نمایشگاه کتاب تهران برگزار شد .

کتاب "حسین در اندیشه مسیحیت" زمستان سال گذشته با ترجمه غلامحسین انصاری در 484 صفحه منتشر شده است.