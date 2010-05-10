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۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۸:۱۷

ساخت و ساز غیرمجاز حاشیه رودخانه های گلستان نگران کننده است

ساخت و ساز غیرمجاز حاشیه رودخانه های گلستان نگران کننده است

گرگان - خبرگزاری مهر: معاو امور عمرانی استاندار گلستان گفت: ساخت و سازهای غیرمجاز در حاشیه رودخانه ها و مناطق پرخطر استان نگران کننده است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عبدالرضا دادبود عصر دوشنبه در نشست این معاونت در گرگان افزود: به جهت مخاطرات بسیار جانی و مالی این موضوع، ضمن فرهنگ سازی لازم در بین مردم، نهادهای مسئول باید نقش خود در مقابله با این ساخت و سازها را جدی تلقی نمایند.

وی اظهار داشت: با توجه به تاثیرات پیشگیری در کاهش خسارت های بحران، باید در استراتژی های طراحی شده مدیریت بحران به آن به عنوان یکی از موثرترین مولفه ها ، توجه جدی داشت.
 
دادبود خاظرنشان کرد: از اینرو ضمن برگزاری آموزش های لازم جهت گروه های مختلف شهروند و روستانشین باید در زمینه هایی همچون جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز، جابجایی روستاهای در معرض خطر، مقاوم سازی ساخت و سازها ، و ... تلاش حداکثری داشت.
 
معاون امور عمرانی استانداری گلستان بر رعایت آئین نامه 2800 به جهت مقاوم سازی ساخت و سازهای استان تاکید  کرد.
 
دادبود خواستار گسترش فرهنگ بیمه ساخت و سازها شد.
کد مطلب 1080499

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