ساخت و ساز غیرمجاز حاشیه رودخانه های گلستان نگران کننده است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عبدالرضا دادبود عصر دوشنبه در نشست این معاونت در گرگان افزود: به جهت مخاطرات بسیار جانی و مالی این موضوع، ضمن فرهنگ سازی لازم در بین مردم، نهادهای مسئول باید نقش خود در مقابله با این ساخت و سازها را جدی تلقی نمایند.

وی اظهار داشت: با توجه به تاثیرات پیشگیری در کاهش خسارت های بحران، باید در استراتژی های طراحی شده مدیریت بحران به آن به عنوان یکی از موثرترین مولفه ها ، توجه جدی داشت.

دادبود خاظرنشان کرد: از اینرو ضمن برگزاری آموزش های لازم جهت گروه های مختلف شهروند و روستانشین باید در زمینه هایی همچون جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز، جابجایی روستاهای در معرض خطر، مقاوم سازی ساخت و سازها ، و ... تلاش حداکثری داشت.

معاون امور عمرانی استانداری گلستان بر رعایت آئین نامه 2800 به جهت مقاوم سازی ساخت و سازهای استان تاکید کرد.

دادبود خواستار گسترش فرهنگ بیمه ساخت و سازها شد.