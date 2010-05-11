قانون ‌اساسی منشاء الگوی اسلامی ایرانی/ انقلاب‌‌ فرهنگی مقدمه‌ الگوی‌ بومی

دکتر عطاالله رفیعی آتانی دبیر علمی همایش الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی چند سال گذشته مقام معظم رهبری بر ضرورت فراهم کردن الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت کشور تأکید کرده اند.

وی افزود: به نظر می رسد این موضوع دلایل منطقی بسیاری دارد و دلیل نخست آن تجربه کشورهایی مثل ما است که در عرصه زندگی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خود خواسته یا ناخواسته تحت تأثیر الگوهای برآمده از دانش و تجربه غرب، کشور خود را اداره کرده اند.

رفیعی گفت: این الگوها عموماً برای کشورهایی غیر از کشورهایی که در آن متولد شده پاسخ مورد نظر را ندارد در حقیقت حتی نتایجی که از این الگوها انتظار می رفت برای موطن خود هم نتیجه ای به دنبال نداشت. به همین دلیل بسیاری از کشورها در تکاپوی فراهم کردن الگوی بومی قرار گرفتند؛ کشورهایی چون مالزی، اندونزی، چین و ژاپن از جمله این کشورها هستند که تلاش کردند الگوهایی متناسب با شرایط فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی خود پیدا کنند.

دبیر علمی همایش الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت یادآور شد: این شرایط در رابطه با ایران اسلامی ما دلیل متناوب دیگری هم به دنبال دارد و آن مبانی اعتقادی اسلامی و انقلاب اسلامی است. انسان در این جامعه با انسانی که مبنای الگوها قرار گرفته متفاوت است. انسانی که در اسلام مطرح است، با انسان مادی غرب متفاوت است، انسان در اسلام به دنبال کمال طلبی اخلاقی، تعالی ارزشهای انسانی، تعالی ابعاد الهی وجود انسان است که باید در کنار ابعاد مادی انسان دیده شود، این ویژگی ها باید در تعامل با ابعاد مادی انسان باشد. در الگوهای پیشرفت غربی تنها پیشترفت انسان مادی در نظر گرفته شده است.

وی تصریح کرد: در ایران باید به دنبال الگویی باشیم که زندگی انسانی با چنین ویژگی هایی را اداره کند. برای رسیدن به چنین الگویی راه های مختلفی در پیش بود، انجام پروژه های مطالعاتی یکی از این راهکارها است، اما مرکز پژوهشهای فرهنگی و اجتماعی یک راه میانبر را انتخاب کرد و آن برگزاری همایش الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است، چرا که همایش راه کم هزینه تر و از نظر زمانی و مالی است.

عطاالله رفیعی تأکید کرد: همایش فرصتی فراهم می کند که در یک جمع علمی همه افراد آرای خود را مطرح کرده، این آرا در تضارب، ارتباط و تقابل با هم قرار داده و به نوعی هم افزایی منتهی شود.

دبیر همایش افزود: با مطالعه آثار مختلف زمان بیشتری باید برای دستیابی به آرا صرف شود، از این رو همایش را می توان راهی درنظر گرفت که دستیابی به آراء مختلف تسریع و تسهیل می شود. اما برگزاری این همایش بحث الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت را تکمیل نمی کند، این همایش نقطه شروع بحث است نه نقطه پایان.

وی همچنین گفت: این موضوع از روزهای آغازین انقلاب اسلامی مطرح شده است. قانون اساسی گام اول این الگو است. انقلاب فرهنگی با همین منظور صورت گرفت تا دانشی که تولید می شود برای اداره این زندگی متفاوتی که از آن صحبت می کنیم مورد استفاده قرار گیرد. پس از آن بحث اسلامی سازی دانشگاه ها، اسلامی سازی علوم، وحدت حوزه و دانشگاه و جنبش نرم افزاری مطرح شد که مقدمات این بحث بود، از این رو مطرح شدن مسئله الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در چنین دورانی طبیعی است. درحال حاضر مراحل مقدماتی طی شده و به طور طبیعی با ظرفیتهای فراهم شده باید این گام را برداریم.

همایش الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت 26 اردیبهشت ماه در سالن همایشهای صدا و سیما از سوی مرکز پژوهشهای فرهنگی و اجتماعی ( صدرا) با مشارکت جمع کثیری از سازمانها و مراکز دولتی و غیر دولتی از جمله نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی برگزار می‌شود.

همایش مقدماتی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت روز 30 بهمن سال 1387 برگزار شد.