ضرورت تعامل دارالقرآن و آموزش و پرورش/ ابهام در "آموزش عمومی قرآن"

مهدی قره شیخلو رئیس سازمان دارالقرآن کریم وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد خبر واگذاری آموزش عمومی قرآن از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی به وزارت آموزش و پرورش گفت: این بحث به تصویب منشور توسعه فرهنگ قرآنی که دربرگیرنده سه کمیته آموزش عمومی، تبلیغی ترویجی و پژوهشی است مربوط می شود.

ابهام در واژه "آموزش عمومی"

وی افزود: مسئولیت کمیته آموزش عمومی به آموزش و پرورش واگذار شده و سازمان دارالقرآن جزو کارگروه کمیته آموزش عمومی است و ما در انتظار تشکیل جلسه ای هستیم تا با حضور اعضای کارگروه مسئولیتها مشخص شده و این امر مشخص شود که آیا آموزش عمومی تنها مسئولیت آموزش و پرورش در حوزه دانش آموزی است یا عرصه های غیر دانش آموزی را هم در بر می گیرد، این امر برای سازمان دارالقرآن هم هنوز مشخص نشده است.

رئیس سازمان دارالقرآن کریم در رابطه واگذاری این مسئولیت به وزارت آموزش و پرورش گفت: سازمان دارالقرآن بر اساس اساسنامه، اهداف ذاتی خود را پیگیری می کند اما مسئله آموزش همگانی قرآن کریم هم بخشی از این اساسنامه است از این رو باید این موضوع طی یک جلسه بررسی شود تا جایگاه اساسنامه سازمان تبلیغات اسلامی و مصوبات منشور توسعه فرهنگ قرآنی مشخص شود.

قره شیخلو گفت: پیش از تصویب این منشور سازمان دارالقرآن نظرات خود را به صورت مکتوب در چندین صفحه اعلام و اشکالات کار در موضوعات مختلف را بیان کرده است.

ضرورت بررسی نکات مبهم

وی با اشاره به اینکه نکات مبهم باید مورد بحث و بررسی قرار گیرند گفت: مشخص شدن این نکات مبهم موجب می شود مقصود از آموزش عمومی قرآن پرداختن به آن در عرصه دانش آموزی یا کل کشور تقسیم کار صورت گرفته و یا تنها مدیریت این موضوع روشن شود.

قره شیخلو با تأکید بر اینکه امکان هماهنگی و تعامل سازمان دارالقرآن کریم و وزارت آموزش و پرورش در این رابطه وجود دارد گفت: شاید بتوان گفت بهترین نهادی که می تواند وزارت آموزش و پرورش را در این راه یاری کند سازمان دارالقرآن است.