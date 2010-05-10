پاداش 50 میلیونی برای پیروزی مقابل استقلال/ مدیر تیم رقیب در اردوی الشباب

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از روزنامه الریاض عربستان، خالد مرزوقی رئیس باشگاه الاتحاد عربستان اعلام کرد در راستای حمایت از یک تیم عربستانی برای موفقیت مقابل تیمی از ایران، با حضور در ورزشگاه ملک فهد ریاض دیدار تیم‌های الشباب و استقلال ایران را از نزدیک تماشا می کند.

خالد البلطان رئیس باشگاه الشباب عربستان هم با تشکر از اقدام رئیس باشگاه الاتحاد گفت:" این مسئله نشان دهنده عمق دوستی و مودت میان باشگاه‌های عربستانی است.

همچنین وی در گفتگو با این روزنامه عربستانی از پرداخت جایزه 50 میلیون ریالی به هر یک از بازیکنان تیم فوتبال الشباب در صورت پیروزی برابر استقلال و صعود به مرحله حذفی لیگ قهرمانان آسیا خبر داد و از نفرات این تیم خواست با برتری مقابل حریف ایرانی خود، موفقیت بزرگ حضور در جمع 8 تیم پایانی این جام را برای این باشگاه به ارمغان آورند.

البته رئیس باشگاه الشباب از غیبت "نایف القاضی" ابراز ناراحتی کرد ولی بازگشت "مارچلو کاماچو" بازیکن برزیلی این تیم را اتفاقی مثبت برای تیمش در این بازی دشوار دانست.

خالد البلطان در مورد دیدار با استقلال ایران هم گفت:" مربیان تیم تمام بازی‌های اخیر استقلال در لیگ آسیا و لیگ ایران را بطور کامل آنالیز کرده اند و تاکتیک مناسبی را برای استفاده از نقاط ضعف این تیم در آن مسابقه در نظر خواهند گرفت."

دیدار تیم‌های فوتبال الشباب عربستان و استقلال ایران در مرحله حذفی رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا ساعت 19:30 فردا سه شنبه در ورزشگاه ملک فهد ریاض برگزار می شود.