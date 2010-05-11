آهنگساز "برف روی شیروانی داغ" هنوز مشخص نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، در این فیلم که تازه‌ترین ساخته محمد هادی کریمی است موسیقی تاثیر بخصوصی دارد به همین دلیل گروه تولید با حساسیت زیادی مشغول مذاکره برای انتخاب آهنگساز فیلم هستند. "برف روی شیروانی داغ" برای مخاطب عام و خاص سینمای ایران تولید شده است.مانند "امشب شب مهتابه" کار قبلی کریمی که در ژانر خانوادگی و برای مخاطب عام ساخته شده بود.

"برف روی شیروانی داغ" یک فیلم روانشناختی است که مسائل اجتماعی را بررسی می کند و شباهت هایی با فیلم "مارال" دارد که فیلمنامه ان نیز توسط کریمی به نگارش در آمده بود. "مارال" جایزه بهترین فیلمنامه را از جشنواره فیلم کرالا و جشنواره سووران چاکرام هند دریافت کرده است.

داستان "برف روی شیروانی داغ" درباره فردی مشهور است که با مرگش اثری رازآلود از او به جای می‌ماند که پرسش‌هایی را در ذهن نزدیکان او رقم می‌زند. تنها راه رسیدن به آرامش قبلی رمزگشایی از این موضوع است. در این فیلم شهاب حسینی، آنا نعمتی، کورش تهامی، خاطره اسدی، امیرحسین آرمان و فرخ نعمتی با حضور هنگامه قاضیانی به ایفای نقش‌های اصلی پرداختند.

