مقامات ایران با عراق درباره غرامت جنگ تحمیلی گفتگو کنند

محمد کرمی راد عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص موضوع پرداخت غرامت جنگی عراق به جمهوری اسلامی ایران، اظهار داشت: مسئولان باید از طریق مکانیسم ها و راهکارهای قانونی برای دریافت این غرامت از سوی کشور عراق اقدام کنند.

نماینده کرمانشاه افزود: با توجه به اینکه دولت بعد از رژیم منحله بعث عراق، چند سالی است که بر سر کار آمده و این دولت با حمایت ها و مبارزات مردم زجر کشیده عراق علیه صدام تشکیل شده است و هم اکنون در آغاز راه قرار دارد طبیعتا دچار مشکلاتی است، بنابراین مسئولان جمهوری اسلامی ایران باید به صورت دو جانبه با مقامات عراقی در خصوص موضوع پرداخت غرامت جنگ تحمیلی از سوی عراق به ایران به تبادل نظر و گفتگو بنشینند تا مسئولان عراق هم ذهنیتی از این موضوع برایشان ایجاد گردد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به جنگ عراق و کویت و پرداخت 5 در صد بودجه عراق به عنوان غرامت جنگی از طرف بغداد به کویت اشاره و تصریح کرد: کشور کویت با توجه به ظرفیت ها، وسعت و جمعیت خود کشور ثروتمندی تلقی می شوداما این منابع و ثروت به این معنا نیست که از مطالبات خود صرف نظر کند.

به گزارش مهر، قطعنامه 598 شورای امنیت سازمان ملل درمورد آتش بس جنگ عراق و ایران در تیر1367(1987) صادر شد ، بر اساس آیین نامه اجرایی قطعنامه قرار شد کمیته ای در سازمان ملل تشکیل شده و کشور متجاوز اعلام شده و میزان خسارات تعیین شود و در راستای آن صندوقی بین المللی برای کمک به خسارت دیدگان جنگ ایران و عراق پیش بینی شود که متأسفانه هیچگاه این صندوق تشکیل نشد و تنها یک بند از قطعنامه که تبادل اسرا بود اجرا گردید. با این حال پس از 10 سال در 18 آذر 1370 و با حمله عراق به کویت دبیرکل سازمان ملل، مجامع بین المللی و حتی کشورهای منطقه حامی صدام، اعلام کردند "متجاوز به کویت همان آغازگر جنگ با ایران است".