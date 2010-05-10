برخورد قاطع نیروی انتظامی زنجان با هنجارشکنان

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، طی روزهای اخیر در برخی مناطق شهر زنجان همچون اسلام آباد، منطقه فرودگاه، کوی شهدا تعدای از اراذل و اوباش با ایجاد مزاحمت برای شهروندان اقدام به قمه کشی و قداره کشی کرده بودند که با اقدام به موقع نیروی انتظامی دستگیر و در شهر گرانده شدند.

جانشین فرماندهی انتظامی استان زنجان تاکید کرد: در استان زنجان با مجرمان و اراذل و اوباش و افرادی که بخواهند به هر طریقی نظم و امنیت عمومی را مختل و باعث ایجاد و رعب و وحشت شوند برابر قانون به شدت برخورد می کند .

سرهنگ مراد جعفری به مردم اطمینان داد که پلیس قاطعانه با مخلان نظم و امنیت به شدت برخورد و از آنان خواست تا با مشاهده هرگونه اوباشگری و موارد مشکوک مراتب را با فوریتهای پلیسی110 در میان گذارند .

همچنین معاون عملیات فرماندهی انتظامی استان زنجان با اشاره به دستگیری10 شرور و اوباش چاقو کش و قمه بدست در شهر زنجان افزود: با تلاش ماموران انتظامی زنجان این افراد طی روزهای اخیر در حین عربده کشی و قمه کشی در نقاط مختلف شهر زنجان دستگیر شدند.



سرهنگ هوشنگ یوسفی افزود: طی تماس های مکرر مردمی، مبنی بر ایجاد بی نظمی از سوی چند نفر از اراذل و اوباش قمه کش، نیروی انتظامی بلافاصله وارد عمل شده و قبل از اینکه نظم عمومی را با استفاده از چاقو و قمه برهم بزنند نسبت به دستگیری آنها اقدام کرد.



وی ادامه داد: شهروندان باید یقین بدانند که نیروی انتظامی هیچگونه اخلال در نظم عمومی را نمی پذیرد و هرگز اجازه نمی دهد که اراذل و اوباش برای قدرت نمایی در سطح شهر و منطقه، با استفاده از چاقو و قمه و همچنین عربده کشی در مردم ایجاد رعب و وحشت کنند.



همچنین معاون اجتماعی فرماندهی نیروی انتظامی استان زنجان با تائید گرداندن عده ای از اراذل و اوباش دربرخی از مناطق شهر زنجان گفت: نیروی انتظامی به عنوان حافظ امنیت عمومی و جان مردم با هرگونه بی قانونی و تعدی به حقوق مردم جلوگیری می کند.

سرهنگ سید وجیه اله موسوی با یادآوری اینکه نیروی انتظامی قبلا به برخورد با هنجارشکنان اخطار داده بود افزود: گرداندن اراذل اوباش و قمه کشان در سطح شهر آنها را خوار و ذلیل ساخته و برای دیگر اشرار نیز درس عبرتی فراموش ناشدنی خواهد بود.

وی برخورد شدید نیروی انتظامی با اراذل و اوباش خواسته همه شهروندان زنجانی بود ادامه داد: نیروی انتظامی نیز برحسب وظیفه ذاتی خود نسبت به دستگیری اشرار اقدام و با دستور مقامات قضایی استان درمناطق سلب آسایش شده گرداندند تا غرور و اقتدار کاذب آنان شکسته شود.

همچنین عده ای از شهروندان زنجانی نیز ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان، با تقدیر از عملکرد مقتدرانه نیروی انتظامی استان زنجان در برخود با اراذل و اوباش، خواستار تدوام مقابله با این افراد شدند.

یک دانشجوی جامعه شناسی وجود ناهنجاریهای اجتماعی را مغایر با اهداف توسعه هر جامعه ای دانست و گفت: بی شک جلوگیری و مقابله با ناهنجاریهای اجاتمعای نقش تاثیرگذار در روند روبه رشد استان دارد.

محمد کبیری با تقدیر از عملکر نیروی انتظامی استان زنجان در برخورد قاطع با هنجارشکنان افزود: سابقه غنی مذهبی و اعتقادی شهر زنجان به هیچ وجه اجازه بروز ناهنجاریهای اجتماعی را نمی دهد و نیروی انتظامی طی روزهای اخیر توانست شهر زنجان را از روند روبه رشد ناهنجاریهای اجتماعی نجات دهد.

همچنین یک نفر بازاریان شهر زنجان نیز از عملکرد نیروی انتظامی در برخورد با اخلاگران و هنجارشکنان تقدیر کرد و گفت: بی شک نیروی انتظامی با اقدام اخیر خود بخش عمده ای از مشکلات ایجاد شده طی روزهای اخیر را برطرف کرد.