*خبرگزاری مهر ـ گروه فرهنگ و هنر: با توجه به اینکه سال‌ها از راه‌اندازی شبکه آموزش می‌گذرد، چرا هنوز این شبکه نتوانسته میان مخاطبان جایگاهی داشته باشد و در میان تماشاگران مهجور است؟ آیا در مدیریت جدید اقدامی برای حل این مشکل صورت گرفته است؟

ـ اسرافیل علمداری، مدیر طرح و برنامه شبکه آموزش: در سال‌های گذشته بیشتر برنامه‌های این شبکه آموزش مستقیم بوده و به خاطر این نوع آموزش مخاطبان محدودی نیز داشته است. پخش برنامه‌هایی با این مضمون برای تعدادی کمی از مخاطبان جذابیت بوده، اما در مدیریت جدید با حضور دکتر پورحسین سیاست جدیدی طراحی شده و آن هم آموزش غیر مستقیم در برنامه‌ها است تا برنامه‌ها مورد توجه اقشار مختلف از بچه کوچک گرفته تا میانسالان قرار بگیرد. بنابراین پخش برنامه‌هایی با آموزش غیر مستقیم در حوزه‌ فرهنگ عمومی، اجتماعی و سیاسی در دستور کار قرار دارد.

در گذشته اگر چشمتان را می‌بستید و شبکه آموزش را فقط گوش می‌کردید، متوجه می‌شدید این شبکه حتی رادیو هم نیست؛ چرا که رادیو پر از تخیل است و با تخیلات شنوندگان بازی می‌کنند. این شبکه نه رادیویی بود و نه تلویزیون. البته نمی‌‌دانم نامش را چه می‌گذارید؟ اما با برنامه‌های جذابی که در دستور کار قرار دادیم این مشکل برطرف می‌شود.

*برنامه‌های جدید از چه زمانی اجرایی می‌شود؟ چرا که فقط نوشتن کنداکتور جدید اهمیت ندارد؛ اجرا کردن ایده‌ها کار دشواری است.

ـ پخش تعدادی از برنامه‌های جدید از نوروز شروع شده و ادامه دارد. مثل برنامه "به تماشا سوگند و به آغاز کلام" که بعد از پخش با بازتاب خوبی از سوی مخاطبان رو به رو شد، حتی قرار شده جشنواره‌ سراسری با این مضمون برگزار شود و برترین حافظ شعر فارسی را معرفی کنیم."نوروز و عروسک‌های ایرانی" با مضمون معرفی عروسک‌های ایرانی، "یاد یاران مهربان" با اجرای استاد معلم و با موضوع سیر تاریخ ادبیات فارسی و "صبحی دیگر" به تهیه‌کنندگی رامین موسوی ملکی از دیگر برنامه‌های جدید است که پخش آن در نوروز شروع شده است.

برنامه‌های متنوع و جدیدی برای پخش در نظر گرفته‌ایم که مراحل تولید را سپری می‌کند. این برنامه‌ها عبارتند از "بهداشت روانی تئاتر" با موضوع بررسی تئاتر در روان انسان، "عسلک معلم کوچک" با مضمون آموزش مفاهیم اخلاقی و دینی برای کودکان، "آموزش بازیگری" با حضور بهرام شاه‌محمدلو. این برنامه فقط به درد بازیگران نمی‌خورد، بلکه زنان خانه‌دار هم می‌توانند با تماشای این برنامه روی بیان درست در ایجاد روابط اجتماعی بهره ببرند. برنامه گفتگومحور "سین جیم" با حضور معلمان برتر ایران، مجموعه طنز نمایشی به نویسندگی و کارگردانی محمد صالح علا، دوربین مخفی، مستندهای آموزشی مثل "دانشمند"، "پنجره‌ای به خوشبختی"، "قصه متل عروسک" با مضمون بازشناسی فرهنگ عروسک و جایگاه عروسک‌های ایرانی، مسابقه "شور اندیشه"، برنامه "وزنه‌های افتخار" با محوریت پرداخت به داروهای مکمل بر جسم ورزشکاران، "دستان خلق" و ...

* اولویت شما در شبکه آموزش برای چه نوع برنامه‌هایی است؟

ـ اولویت برنامه‌های آموزشی غیر مستقیم در حوزه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و ... است. هدف ما تهیه برنامه‌هایی نیست که مثل گچ و تخته سیاه می‌ماند، بلکه قصد داریم مخاطبان با برنامه‌ها همذات‌پنداری کند و برایش جذابیت داشته باشد.

* برای اجرای برنامه‌های گفتگومحور تا چه حد از مجریان چهره استفاده می‌کنید؟

ـ برنامه‌های گفتگومحور باید جذاب باشد و در غیر این صورت مخاطب را جذب نمی‌کند. ما سعی می‌کنیم از مجریانی بهره ببریم که این حس را به مخاطبان منتقل می‌کنند و این قدرت را دارند تا برنامه را گرم اجرا کنند تا برای مخاطبان خسته‌کننده نباشد. مسلماً از افراد چهره هم استفاده می‌کنیم.

در حال حاضر نیما کرمی برنامه "صبحی دیگر" که پخش آن بعد از نوروز شروع شده را اجرا می‌کند و صبح‌های پنجشنبه هم فرزاد حسنی اجرای این برنامه را به عهده دارد. با آقای حسنی صحبت‌ کردیم اگر به توافق برسیم یکی دیگر از برنامه‌های شبکه آموزش را اجرا می‌کند. علاوه بر آن قصد داریم مجریان توانمند هم شناسایی کنیم و از آنها بهره ببریم.

البته برخی مجریان هم تمایل برای اجرا در شبکه آموزش دارند، اما وقتی مجری در یک شبکه‌ای باشد در شبکه دیگری نمی‌توانند اجرا کنند. هدف ما استفاده از مجری و مجری کارشناس توانمند است تا برای مخاطبان هم مباحث جذاب باشد.

*در مجموعه‌های نمایشی تا چه حد از کارگردانان چهره بهره می‌برید؟

- در حال حاضر محمد صالح علا مشغول نگارش یک مجموعه طنز برای شبکه است. ما به دنبال جذب کارگردانان خوبی هستیم. به همین دلیل برای برنامه آموزش بازیگر از بهرام شاه‌محمدلو استفاده می‌کنیم. در این برنامه از بازیگران حرفه‌ای هم دعوت می‌شود.

*تاکنون رایزنی با دیگر شبکه‌های تلویزیون برای تبلیغ و معرفی بیشتر برنامه‌های شبکه آموزش کردید؟

ـ رایزنی‌ها انجام شده است. با شبکه دو هم تفاهمنامه‌ای در این باره بسته‌ایم. همچنین دیگر شبکه‌های تلویزیون هم برنامه‌های شبکه آموزش را تبلیغ می‌کنند. هدف ما جذب مخاطبان است و امیدواریم این اتفاق در آینده بیشتر بیفتد.

* تا چه حد سعی می‌کنید شبکه آموزش همانند دیگر شبکه‌های آموزش دنیا به روز باشد؟ و آیا از ساختارهای شبکه‌های آموزش کشورهای مختلف الگو می‌گیرید؟

ـ سعی می‌کنیم اطلاعات به روز باشد و آخرین اطلاعات علمی به بینندگان منتقل شود. از ساختار برنامه‌های شبکه‌های آموزش کشورهای مختلف الگو می‌گیریم، اما نه در محتوا، چرا که ما فرهنگ خودمان را داریم و نمی‌توان شبکه آموزش ما را با دیگر کشورها مقایسه کرد، چرا که در بودجه، فرهنگ و ... تفاوت زیادی وجود دارد.

* آیا بودجه شبکه آموزش متناسب با برنامه‌هایی است که در آینده روی آنتن می‌رود؟

ـ همه شبکه‌ها مشکل بودجه را دارند، اما قول‌هایی داده شده که امیدوارم عملی شود.

*شنیده‌ایم قرار است شبکه آموزش، شبکه "نی‌نی" را راه‌اندازی کند. در این باره توضیح می‌دهید؟

ـ این شبکه‌ای است که درون شبکه آموزش راه‌اندازی می‌شود. البته بودجه بالایی می‌خواهد. در صورت فراهم شدن بودجه این شبکه را امسال تاسیس می‌کنیم. در حال حاضر توضیح زیادی نمی‌توانم در این باره بدهم تا کار عملیاتی شود.