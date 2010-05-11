حضور 9 تیم در رقابتهای آسیایی تهران قطعی شد

به گزارش خبرنگار مهر، برای حضور در دوازدهمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی جوانان آسیا در ایران حضور 9 تیم امارات، قطر، بحرین، عربستان، کویت، کره جنوبی، ژاپن، هنگ کنگ و ایران قطعی شده است.

رقابتهای قهرمانی هندبال جوانان آسیا قرار بود مرداد ماه سال جاری در اصفهان برگزار شود که مسئولان فدراسیون هندبال در شرایطی تصمیم به جابجایی این رقابتها به پایتخت کردند که فدراسیون هندبال دو ماهی است بدون سرپرست به کار خود ادامه می دهد.

دوازدهمین دوره رقابتهای قهرمانی هندبال جوانان آسیا از اول تا 15 مردادماه سال جاری در تهران برگزار می شود. این دیدارها جنبه انتخابی جام جهانی جوانان را دارد. تیم ملی جوانان ایران در دوره گذشته این مسابقات در اردن عنوان دوم را کسب کرد و به عنوان یکی از دو تیم آسیا جواز حضور در مسابقات جهانی را بدست آورد.