افزایش 89 درصدی اعطای تسهیلات به دانشجویان آزاد ساری

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا اقبال عصر دوشنبه در جلسه شورای معاونین دانشگاه آزاد ساری افزود : تعداد دو هزار و 14 فقره وام شهریه کوتاه مدت به ارزش 63 میلیارد ریال به دانشجویان دانشگاه پرداخت شده است.

وی خاطرنشان کرد: هزار و 646 دانشجو از وام شهریه میان مدت حین تحصیل به ارزش سه میلیارد و 900 میلیون ریال بهره مند شدند.

وی تعداد وام قرض الحسنه ، ازدواج و مسکن داده شده به دانشجویان را ۱۷ مورد ذکر کرد و گفت: تعداد ۱۲۲ دانشجو نیز از وام شهریه بلند مدت به ارزش ۶۶۸۵۷۵۰۰۰ ریال بهره مند شدند.

اقبال تصریح کرد: در سال گذشته از محل منابع اختصاصی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ۲۷۲ فقره وام بلند مدت پس از فراغت از تحصیل به ارزش 17 میلیارد ریال پرداخت شده است.

وی افزود: در مجموع 12 میلیارد ریال وام در اختیار دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری قرار گرفته که 11 میلیارد ریال آن از منابع داخلی دانشگاه و 17 میلیارد ریال آن از منابع وزارت علوم بوده است که نسبت به سال گذشته ۸۹ درصد رشد داشته است.

سرپرست اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی ساری ابراز امیدواری کرد: دانشجویان با پرداخت به موقع اقساط زمینه بهره مندی دیگر دانشجویان را از این تسهیلات فراهم نمایند.