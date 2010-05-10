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۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۸:۳۹

اقبال خبر داد:

افزایش 89 درصدی اعطای تسهیلات به دانشجویان آزاد ساری

ساری - خبرگزاری مهر : سرپرست اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری گفت: اعطای وام قرض الحسنه کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت به دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری در سال گذشته ۸۹ درصد افزایش داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا اقبال عصر دوشنبه در جلسه شورای معاونین دانشگاه آزاد ساری افزود : تعداد دو هزار و 14 فقره وام شهریه کوتاه مدت به ارزش 63 میلیارد ریال به دانشجویان دانشگاه پرداخت شده است.

وی خاطرنشان کرد: هزار و 646 دانشجو از وام شهریه میان مدت حین تحصیل به ارزش سه میلیارد و 900 میلیون ریال بهره مند شدند.
 
وی تعداد وام قرض الحسنه ، ازدواج و مسکن داده شده به دانشجویان را ۱۷ مورد ذکر کرد و گفت: تعداد ۱۲۲ دانشجو نیز از وام شهریه بلند مدت به ارزش ۶۶۸۵۷۵۰۰۰ ریال بهره مند شدند.
 
اقبال تصریح کرد: در سال گذشته از محل منابع اختصاصی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ۲۷۲ فقره وام بلند مدت پس از فراغت از تحصیل به ارزش 17 میلیارد ریال پرداخت شده است.
 
وی افزود: در مجموع 12 میلیارد ریال وام در اختیار دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری قرار گرفته که 11 میلیارد ریال آن از منابع داخلی دانشگاه و 17 میلیارد ریال آن از منابع وزارت علوم بوده است که نسبت به سال گذشته ۸۹ درصد رشد داشته است.
 
سرپرست اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی ساری  ابراز امیدواری کرد: دانشجویان با پرداخت به موقع اقساط زمینه بهره مندی دیگر دانشجویان را از این تسهیلات فراهم نمایند.
کد مطلب 1080579

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