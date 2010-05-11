محسن اخگر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بازی ما برابر تیم ذوب آهن اصفهان طبق روال خود پیش می‌رفت اما در دقایق پایانی و با اشتباه فاحش داوری، یک پنالتی به سود تیم میهمان گرفته شد تا در نهایت بازی به هم بریزد.

وی بابیان اینکه داوران خواسته یا ناخواسته بر روی بازی تاثیر دارند، افزود: سرمنشا اعتراض تماشاچیان در آن روز داوران بودند. مقصران همیشگی در این اتفاقات داوران هستند که باعث تشنج در بازی می‌شوند اما عاری از توبیخ هستند!

وی با تاکید براینکه همیشه داوری در بازیها مشکل ایجاد می‌کند و هندبال سالهاست از این بابت ضربه می‌خورد، ادامه داد: ما امسال سه تا چهار بازی خود را به داوری باختیم . بازی با مس کرمان شرایط داوری بسیار بد بود. در اراک، برابر فولاد و یزد نیز روال برهمین بود.

اخگر که به حکم کمیته انضباطی یک جلسه از همراهی تیمش محروم شده و در بازی با دانشگاه صنعتی ارومیه در میدان بازی حضور نداشت، گفت: هم من و هم تماشاگر این بازی یک انسان هستیم و اشتباه هم می‌کنیم . پسر من یک نوجوان احساساتی است که با دیدن روند بازی به داوران اعتراض کرده است. متاسفانه برخی توقع دارند در چنین مواقعی که پای حق و ناحق شدن به میان می‌آید، صدایمان هم در نیاید.

وی با بیان اینکه تیم شهرداری زرند کرمان دیگر از حالت قهرمانی درآمده و تنها به فکر باقی ماندن درلیگ است، گفت: قبول داریم که تیم‌های اصفهانی در نقطه اوج هندبال ایران هستند اما واقعیت این است که این تیم‌ها هر موقع در لیگ باشند باید اول و دوم شوند، پس حق سایر تیم‌ها چه می‌شود . الان 10 سال است که تیم‌های اصفهانی عناوین قهرمانی لیگ را در اختیار گرفته‌اند و تیم‌های دیگر انگیزه‌ای برای حضور در لیگ ندارند!

سرمربی تیم شهرداری زرند کرمان با انتقاد از حضور کسانی که هر چه در هندبال دارند از رابطه است، هندبال ایران را در حال نابودی دانست و ادامه داد: تیم‌های اصفهانی همیشه در حد کسب عنوان قهرمانی نیستند تیم‌های دیگر شرایط خوبی دارند اما به آنها اجازه نمی‌دهند تا سطح قهرمانی پیش بیایند. در این سالها تیم‌هایی بوده‌اند که لیاقت بالا آمدن در جدول را داشته‌اند اما این اتفاق برای آنها نیفتاده است.

اخگر بردهای تیم خود را از باخت هم بدتر توصیف کرد و افزود: نمی‌توان گفت چون من در بازی برابر ارومیه نبودم باخت نصیب تیم ما شده است. بازیکنان تیم ما در بازی با ارومیه کم لطفی کرده و بد بازی کردند. تیم شهرداری زرند اینقدر ضعیف نبود که بخواهد به ارومیه ببازد. به هر حال امیدوارم در بازیهای بعدی جبران کنیم.

اعتراض تماشاچیان و پسر سرمربی تیم شهرداری زرند کرمان در هفته دوازدهم لیگ برتر هندبال در یک بازی خانگی برابر تیم ذوب آهن اصفهان منجر به تعلیق از بازی یک هندبالیست این تیم و محرومیت یک جلسه ای محسن اخگر سرمربی این تیم کرمانی شده بود.