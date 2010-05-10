شش میلیون یورو تسهیلات برای پروژه سیمان سبز دیلمان مصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، یوسف قاسمی عصر دوشنبه در بازدید از این پروژه با اعلام اینکه کارخانه سیمان دیلمان هم اکنون 65 درصد پیشرفت کار دارد، افزود: اگر تسهیلات بانکی اعم از ریالی و ارزی به موقع تزریق شود، این پروژه تا پایان سال جاری به بهره برداری خواهد رسید.

وی همچنین با بیان اینکه از نتایج مهم راه اندازی کارخانه سیمان دیلمان، اشتغالزای مستقیم و غیرمستقیم زیاد و رونق اقتصادی منطقه است، اظهارداشت: این کارخانه در کسب آبرو و حیثیت صنعتی استان نیز نقش مهمی ایفا خواهد کرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: شرکت سیمان تهران در نیمه دوم سال 1381 به منظور استقرار یک واحد سه هزار و 400 تنی در منطقه دیلمان گیلان اقدام به تاسیس شرکت صنایع گیلان سبز (سهامی ‌خاص ) کرد.

وی ادامه داد: ساخت این کارخانجات بمنظور تولید انواع سیمان، مصالح ساختمانی، قطعات بتنی، اکتشاف، استخراج و بهره‌ برداری از معادن با رعایت مقررات مربوطه است.

با بهره برداری از کارخانه سیمان سبز دیلمان روزانه سه هزار و 400 تن سیمان تولید و وارد بازار می شود، 600 تردد روزانه ماشین آلات حمل سیمان صورت می گیرد و همچنین ۳۵۰ تا ۴۰۰ نفر بصورت مستقیم دراین کارخانه شاغل خواهند شد.