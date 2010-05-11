کلیه فعالیتهای نفتی در بنادر کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، آمارهای سازمان بنادر و دریانوردی نشان می دهد: مجموع تخلیه و بارگیری کالاهای نفتی و غیرنفتی در فروردین ماه سال 89 به بیش از10 میلیون و 851 هزار تن رسید، این در حالی است که این میزان در مدت مشابه سال قبل در حدود از 9 میلیون و 652 هزار تن بود.

مجموع تخلیه و بارگیری کالاهای نفتی و غیرنفتی در بنادر کشور درفروردین ماه سال 89 نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن 12.42 درصد افزایش یافت.

در همین حال، از مجموعه تخلیه و بارگیری کالا در بنادردر فروردین ماه سالجاری، بیش از 7 میلیون و538 هزار تن به کالاهای غیر نفتی مربوط می شود که نسبت به مدت مشابه سال قبل 28.68 درصد افزایش دارد.

همچنین حجم کل تخلیه و بارگیری کانتینر در بنادر کشور با 51.17 درصد افزایش از 161 هزارو 986 عدد TEU به بیش از 244 هزارو 876 عدد TEU رسید.



آمارهای سازمان بنادر و دریانوردی می افزاید: میزان تخلیه و بارگیری کالاهای نفتی با 12.69 درصد کاهش نسبت به مدت مشابه در فروردین ماه سال قبل ازبیش از 3 میلیون و 793 هزار تن در سال قبل به حدود 3 میلیون و 312 هزار تندر سالجاری رسیده است.

واردات نفتی از بنادر کشور نیز تا پایان فروردین ماه سال 89 نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن 15.17 درصد کاهش یافت، ضمن اینکه میزان واردات غیر نفتی از بنادر در همین مدت با 3.95 درصد افزایش مواجه شد.



همچنین در حالی صادرات کالاهای نفتی در ماه ابتدایی سال89 نسبت به مدت مشابه سال 88 با کاهش22.78 درصدی مواجه می شود که حجم صادرات کالاهای غیر نفتی در همین مدت67.7 درصد بالا رفته است.



در همین حال میزان ترانزیت کالاهای نفتی در ماه نخست سالجاری 14.93 درصد کاهش دارد، این در حالی است که میزان ترانزیت کالاهای غیر نفتی با افزایش قابل ملاحظه 176.08 درصدی مواجه شده است.



آمارهای سازمان بنادر و دریانوردی اضافه می کند: تعداد مسافران جابه جا شده از بنادر کشور بوسیله ناوگان دریایی در فروردین ماه سال 89 بالغ بر یک میلیون و 662 هزار نفر بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایشی 0.74 درصدی را نشان می دهد.