کشف یک گور دسته جمعی در جنوب صربستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، کمیته حقیقت یاب اتحادیه اروپا از کشف گور دسته جمعی دیگری حاوی حدود 250 جسد مربوط به کشتار مسلمانان کوزوو در اواخر دهه 1990 میلادی در جنوب صربستان خبر داد.

"ولادیمیر ووکچویچ" از مقامهای این کمیته و مسئول رسیدگی به جنایات جنگی با بیان این مطلب از وجود دست کم 250 جسد قربانیان جنگ کوزوو در این گور با استناد به اظهارات شاهدان عینی خبر داد.

این گور در منطقه راسکا واقع در 200 کیلومتری جنوب بلگراد قرار داشته و عملیات یافتن آن دست کم دو سال به طول انجامیده، با این حال محل قطعی آن طی 10 روز گذشته شناسایی شده است.

این ششمین گور دسته جمعی قربانیان کشتار کوزوو و دومین آنها از نظر تعداد دفن شدگان است. به گفته ووکچویچ، تا کنون جسد حدود 700 قربانی از گورهای دسته جمعی اطراف بلگراد کشف شده است.

خاطرنشان می شود نظامیان صرب پیش از خروج خود از کوزوو که پس از بمباران سه ماهه بلگراد توسط ناتو در بهار 1999 صورت گرفت، اجساد صدها نفر از قربانیان خود را به صربستان حمل کرده و در گورهای دسته جمعی در مناطق دور افتاده دفن کردند.

نخستین گور دسته جمعی آلبانیاییها در صربستان پس از سقوط دولت "اسلوبودان میلوشویچ" در پایان سال 2000 میلادی کشف شده است. وی هم اکنون به اتهام ارتکاب جنایات جنگی در دادگاه بین المللی تحت محاکمه قرار دارد.