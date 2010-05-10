بصره هم لرزید / دهها کشته و زخمی در انفجار خودرو بمبگذاری شده

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه های عرب زبان لحظاتی پیش خبر دادند یک دستگاه خودروی بمبگذاری شده در شهر بصره در جنوب عراق منفجر شده است.



بر اساس این گزارش، هر چند تعداد دقیق تلفات این انفجار مشخص نشده است، اما گفته می شود دهها نفر بر اثر آن کشته و زخمی شده اند.



این در حالی است که پیش از انفجار بصره، دهها نفر در رشته انفجارها و حملات تروریستی در بغداد، حله، موصل و دیگر مناطق عراق کشته و زخمی شده بودند.



برخی رسانه های عراق، انگیزه های سیاسی در پس این انفجارها و حملات خونین بعید ندانسته اند؛ وقوع این اقدامات خشونت آمیز در حالی است که تحرکات و رایزنی های سیاسی برای تشکیل دولت جدید همچنان ادامه دارد.