به گزارش خبرنگار مهر، گروهی 30 نفره از سرمایه‌گذاران خارجی بورس اوراق بهادار وارد ایران شدند، تا با فضای سرمایه ‌گذاری در بازار سرمایه آشنا شده و از آخرین تحولات مثبت رخ داده در بورس تهران مطلع شوند. این سرمایه‌گذاران خارجی بازدید از بورس تهران و ملاقات با فعالان و معامله‌گران بازار سرمایه را در دستور کار خود قرار داده‌اند.

سرمایه‌گذاران خارجی بورس تهران، روز گذشته طی نشستی مشترک با فعالان اقتصادی و کارشناسان بازار سرمایه به بحث و تبادل‌نظر پرداختند. در گذشته سرمایه‌گذاری خارجی در بورس تهران رقم قابل ملاحظه ای نبوده است، اما جذابیت سرمایه گذاری در بورس تهران موجب شد تا این سرمایه گذاران خارجی برای بازدید از بازار سرمایه ایران وارد کشور شوند.

روزبه پیروز رئیس هیئت مدیره سرمایه‌گذاری فیروزه در این رابطه از مدیریت 90 درصد سرمایه‌های خارجی در بازار سرمایه کشور توسط این شرکت سرمایه‌گذاری خبر داد و افزود: این شرکت پرتفویی به ارزش 130 میلیارد تومان را در بورس مدیریت می‌کند.

وی با اشاره به دعوت صورت گرفته توسط این شرکت از سرمایه‌گذاران و بازدید آنها از بازار سرمایه کرد گفت: این کار برای مطلع شدن آنها از آخرین تحولات و رشد قابل توجه شاخصهای بورس ایران صورت گرفته است تا با اطمینان از امنیت موجود در فضای سرمایه‌گذاری ایران، برای سرمایه‌گذاری هرچه بیشتر در بورس تهران ترغیب شوند.

پیروز با اشاره به بازدهی بورس تهران در سال 88 گفت: بازار سرمایه در سال گذشته بازدهی 57 درصدی داشته و بازدهی این بازار در فروردین 89 به بیش از 13 درصد رسیده است. از سوی دیگر در بازار سرمایه طی سالهای گذشته تحولات مثبتی همچون تصویب قانون جدید بازار سرمایه‌، ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 و خصوصی‌سازی و همچنین تصویب آئین‌نامه جدید تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی اتفاق افتاده است.، اما سرمایه‌گذاران خارجی و حتی ایرانیان مقیم خارج از کشور اطلاعاتی در زمینه این تحولات مثبت نداشته‌اند.

وی با اشاره به رکود حاکم بر بازارهای موازی مانند بازار مسکن گفت: سرعت تغییرات در بورس ایران زیاد بوده و تحولات متعددی از جمله ابلاغ اصل 44 قانون اساسی و اجرای خصوصی‌سازی و تغییرات اخیر در قوانین حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی و همچنین رشدهای ساختاری در بورس صورت گرفته است که همگی تاکنون به نفع اقتصاد و بورس کشور بوده اند.

رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری فیروزه افزود: بنابراین باید از همه این تحولات در جهت جذب سرمایه‌های خارجی و تغییر مسیر سرمایه‌گذاری داخلی از دیگر سرمایه‌گذاری‌های تورم‌زا به سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی که به اقتصاد کشور کمک می‌کند، حداکثر استفاده را کرد.

پیروز راه بازشدن سرمایه گذاری خارجی به بورس را فعال شدن صندوقهای سرمایه گذاری ذکر کرد و افزود: سرمایه گذاری در بورس گرچه سودی بیش از سایرسرمایه گذاری ها دارد، اما نوعا تضمین شده نیست. بازدهی سرمایه گذاران در بورس تهران از بازدهی سرمایه گذاری در دبی نیز بیشتر بوده است.

همچنین رامین ربیعی مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری فیروزه درباره دلایل ورود سرمایه‌گذاران خارجی به بورس کشور گفت: پس از ابلاغ سیاستهای کلی اصل44، روند خصوصی‌سازی در کشور شدت گرفت تا جایی که تعداد قابل توجهی از شرکتها و بنگاههای دولتی واگذار شدند.

وی ادامه داد: به دلیل همین عرضه‌های دولتی بود که حجم قابل توجهی از نقدینگی سرگردان وارد بازار سرمایه شد و در نهایت بورس تهران توانست در دو سال گذشته به‌عنوان جذابترین بازار برای سرمایه‌گذاری ایفای نقش کند، ولی همه این اتفاقات در شرایطی رخ می‌دهد که متاسفانه در خارج از کشور تصویر نامناسبی از فضای سرمایه‌گذاری در ایران ارائه داده می شود.

ربیعی از راه‌اندازی صندوق مشترک سرمایه‌گذاری در این شرکت خبر داد و خاطرنشان کرد: این شرکت بر آن است که در آینده‌ای نزدیک، با تکیه بر تجربیات زیاد خود در ایران و پیاده‌سازی استانداردهای جهانی در سرویس‌دهی به مشتریان و مدیریت مالی آنها، با همکاری کارگزاری بانک اقتصاد نوین، صندوق مشترک سرمایه‌گذاری فیروزه نوین را برای ارائه به ایرانیانی که مایل به سرمایه‌گذاری در بورس ایران هستند، تأسیس کند.

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری فیروزه درباره مشتریان شرکت گفت: 30 درصد سرمایه‌گذاران این شرکت را شخصیتهای حقیقی و 70 درصد را حقوقی ها شامل شرکتهای بیمه و سرمایه‌گذاری خصوصی تشکیل می‌دهند که به‌طور حرفه‌ای در حال سرمایه ‌گذاری در کشورها و بازارهای مختلف هستند.

وی با بیان اینکه با بیان اینکه سرمایه گذاران این شرکت اکثرا اروپایی هستند، گفت: از حدود 96 سرمایه گذار خارجی این شرکت که بیشتر نیز حقوقی هستند، 90 درصد اروپایی و از کشورهایی نظیر سوئیس، فنلاند و آلمان می باشند.

ربیعی همچنین در مورد نرخ ارز گفت: طی حدود 8 سال گذشته نرخ ارز در ایران ثابت بوده است، با این وجود در تلاش برای پوشش ریسک احتمالی آن هستیم.