رفع محدودیتهای تاسیس 6 بانک خارجی در ایران

بهروز علیشیری در گفتگو با مهر با بیان اینکه یک فوریت تقاضای رفع محدودیتهای تاسیس 6 بانک خارجی در مجلس به تصویب رسیده است، گفت: این موضوع در کمیسیونهای اقتصادی و ویژه مجلس بررسی شده و متن نهایی آن برای ارائه به صحن علنی مجلس برای تصویب آماده است.

رئیس سازمان کمکهای اقتصادی و فنی ایران با اشاره به مذاکرات سازمان سرمایه گذاری خارجی با اعضای هیئت رئیسه مجلس و نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس اظهارداشت: از مجلس درخواست کرده ایم که این تقاضا را خارج از نوبت در دستور کار خود قرار دهند.

وی با بیان اینکه بررسی و تصویب نهایی موضوع رفع مشکلات قانونی حضور این بانکها در کشور در مجلس با توجه به آماده بودن متن نهایی آن بیش از 30 دقیقه زمان نخواهد برد، افزود: این موضوع پیغام بزرگی برای سرمایه گذاران خارجی خواهد بود.

علیشیری با اشاره به رقم هزار میلیارد دلار ورودی سرمایه گذاری خارجی در جهان گفت: 50 تا 60 درصد این ورودی ها سرمایه های مالی است که در این عرصه سهم ایران صفر است، بنابراین در صورتیکه موانع حضور بانکهای خارجی در کشور رفع شود، پیغام بزرگی به سرمایه گذاران بین المللی، بخش خصوصی واقعی داخلی و نهادهای مالی خواهد داد.

وی ارتقاء ظرفیتهای مالی و تجهیز منابع متنوع تر از بازار را از جمله پیغامها به سرمایه گذاران دانست و افزود: به نظر می رسد تقاضای رفع محدودیت برای حضور بانکهای خارجی طی دو هفته آتی در دستور کار مجلس قرار گیرد.

رئیس سازمان سرمایه گذاری خارجی گفت: تقاضای تاسیس بانکهای خارجی از کشورهای مختلف اروپایی، منطقه و حوزه آسیا است که در صورت تصویب تقاضای ما در مجلس روند حضور بانکهای خارجی در کشور افزایشی خواهد بود.

وی سال گذشته نیز از مجلس درخواست کرده بود که رسیدگی به موضوع رفع مشکلات قانونی حضور این بانکها در کشور به سال آتی یعنی امسال موکول نشود.

علیشیری همچنین خاطرنشان کرده بود: اصلاح ماده 5 قانون اصل 44 می تواند به حضور بانکهای خارجی در کشور کمک کند، زیرا این قانون محدودیتهایی برای حضور این بانکها ایجاد کرده بود.

وی گفته بود: بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار درحال تدوین قوانین و مقررات نظارتی بر عملیات بانکهای خارجی در ایران هستند.

معان وزیر امور اقتصادی و دارایی گفته بود: مسئولان و مدیران بانک مرکزی از سازمان سرمایه گذاری خارجی مدت زمانی را درخواست کردند تا برای نظارت بر عملیات بانکهای خارجی در کشور قوانین و مقررات نظارتی را تهیه و تدوین کنند.

علیشیری با بیان اینکه معطل گذاشتن خارجیان برای تاسیس بانک در ایران و یا سرمایه گذاری در کشور برای مدت یک روز نیز طولانی است، تصریح کرده بود: اما با توجه به اینکه از قبل مقررات نظارتی در این خصوص تعریف نشده بود و به تصویب شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی نرسیده بود، باید این کار انجام شود تا روند اجرای تاسیس بانکها و پاسخگویی به درخواست آنها عملیاتی شود.