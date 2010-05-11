مهدی رجب زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد دیدار مس کرمان برابر ذوب آهن اصفهان ضمن بیان مطلب فوق گفت: در پایان این دیدار، یک تیم حذف می شود به همین دلیل هر دو تیم با احتیاط بیشتری بازی می کنند. البته بدترین اتفاق این مسابقه شناخت دو تیم از یکدیگر است که از جذابیت‌های بازی کم می کند اما در مجموع امیدوارم هر تیمی که مستحق پیروزی است و در مرحله بعد هم می تواند از اعتبار ایران دفاع کند، به مرحله بالاتر صعود کند.

هافبک تیم فوتبال مس کرمان با بیان اینکه چهار فصل فراموش نشدنی را در ذوب آهن سپری کرده است، اظهار داشت: ذوب آهن را دوست دارم اما امروز تنها به فکر موفقیت مس هستیم و با تمام وجود برای پیروز شدن این تیم برابر ذوب آهن تلاش می‌کنم. ضمن اینکه در این بازی همه تلاش خود را به کار می بندیم تا بعدا حسرت نتیجه نگرفتن و فرصت‌های از دست رفته را نخوریم.

بر خلاف بسیاری از اهالی فوتبال رجب زاده از تقابل دو نماینده ایران در این مرحله با همدیگر ابراز رضایت می کند. وی در این خصوص تاکید کرد: این احتمال وجود داشت دو نماینده ایران در این مرحله در تقابل با تیم‌های دیگر شکست خورده و از دور مسابقات کنار بروند اما در شرایط فعلی حداقل امیدواریم یک تیم ایرانی می تواند به جمع هشت تیم پایانی جام صعود کند.

رجب زاده با بیان اینکه مس با بخت و اقبال به این مرحله صعود کرده است، در پایان گفت: شاید با اما و اگر به این مرحله صعود کرده ایم اما امروز می توانیم با استفاده از قابلیت‌ها و توانمندی‌های خود جواز حضور در مرحله بعدی این جام را کسب کنیم.

دیدار تیم‌های ذوب آهن اصفهان و مس کرمان در مرحله حذفی رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا ساعت 19 عصر چهارشنبه در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار خواهد شد.