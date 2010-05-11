92 درصد درآمد مالیاتی تهران در خارج از استان هزینه می شود

حمزه خوارزمشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: درآمد مالیاتی استان تهران نسبتا مطلوب است اما متاسفانه بخش عمده این درآمد در خارج از این استان هزینه می شود و سهم کم و ناچیزی به استان تهران می رسد.

وی ادامه داد: اگر بخش بیشتری از درآمد مالیاتی استان تهران به این استان اختصاص داده شود، شهرها و روستاهای این استان بیش از قبل آباد می شود و بسیاری از مشکلات از سر راه برداشته می شود که امیدواریم این امر مد نظر مسئولان ذیربط قرار گیرد.

روستاها و شهرهای استان تهران در زمینه های مختلف مشکلات دارند

این مسئول اظهار داشت: در استان تهران روستاها و شهرهای فراوانی دارند و بسیاری از آنها با مشکلات فراوان کوچک و بزرگ درگیر هستند و در زمینه های مختلف از جمله بهداشت و درمان، شهرسازی، امکانات آموزشی و فرهنگی مشکل دارند.

خوارزمشاهی اظهار داشت: در استان تهران تعداد بسیار زیادی شورای اسلامی شهری و روستایی داریم که مشکلات آنها در مواری آنقدر حاد است که به این راحتی ها قابل حل نیست و حل آنها نیازمند اتخاذ تمهیدات ویژه است.

بسیاری از روستاهای استان تهران ویژگی های روستایی ندارند

وی خاطرنشان کرد: البته بسیاری از روستاهای استان تهران که نام روستا را با خود یدک می کشند، ویژگی های روستایی ندارند و جمعیت آنها در حد شهر است اما همچنان به نام روستا شناخته می شوند.

این مسئول اضافه کرد: از مسئولان ذیربط انتظار داریم بخش بیشتری از درآمد مالیاتی استان تهران به این استان تعلق یابد زیرا این حق مردم استان است و خواسته بیجا و زیادی نیست.

وی یادآور شد: اختصاص بخش کافی از درآمدهای مالیاتی هر منطقه به خود آن منطقه، زمینه ساز حل مشکلات و چالشهای مختلف در زمینه های گوناگون است.