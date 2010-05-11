آموزش و پرورش آسارا بدون ارتقای اداری جوابگوی نیازها نیست

ابوالقاسم باقری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: در حال حاضر دانش آموزان زیادی در بخش آسارا در حال تحصیل هستند اما در این منطقه اداره آموزش و پرورش وجود ندارد بلکه نمایندگی آن را داریم.

وی ادامه داد: نمایندگی آموزش و پرورش در بخش آسارا قابلیت ارتقا به اداره آموزش و پرورش را دارد و اگر این امر محقق شود، بسیاری از مشکلات آموزشی از میان می رود و رفاه بیشتری برای دانش آموزان این بخش فراهم می شود.

این مسئول اظهار داشت: در حال حاضر برخی از دانش آموزان ساکن در آسارا به دلیل کمبود امکانات آموزش و پرورش برای تحصیل به مناطق دیگر می روند که این امر به نوبه خود برای آنها مشکلات زیادی به همراه دارد به ویژه در فصل زمستان که تردد در جاده خطرناک است، این امر می توان خطرساز باشد.

باقری اضافه کرد: در صورت تبدیل به اداره آموزش و پروش، امکانات آموزشی و پرورشی بخش آسارا افزایش می یابد و دانش آموزان کمتری مجبور می شوند هر روز مسیری را تا رفتن به مناطق دیگر برای تحصیل طی کنند.

وی خاطرنشان کرد: مشکلات آموزشی و فرهنگی بخش آسارا مورد کم توجهی قرار گرفته و لازم است همانگونه که مشکلات دیگر مناطق شهرستان کرج دیده می شود، به مشکلات ما نیز توجه شود و دانش آموزان و ساکنان این بخش مورد اجحاف قرار نگیرند.

باقری اظهار امیدواری کرد که ادارات ذیربط در اسرع وقت برای ارتقای اداری آموزش و پرورش جاده چالوس تهمیدات مطلوب بیندیشند و مشکلات دانش آموزان این منطقه در زمینه های مختلف هموره مد نظر قرار گیرد.

وی یادآور شد: روستاییان بخش آسارا از دست حرایم غیرمنطقی آب، راه و منابع طبیعی به ستوه آمده اند اما هیچ کس به طور جدی به این مشکل رسیدگی نمی کند و مشکلات آنها در این خصوص مورد کم توجهی قرار گرفته است.