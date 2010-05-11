کیفیت سالنهای برگزاری موسیقی در کشور مطلوب نیست

علی جهاندار در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: سالن و فضای مناسب برای برگزاری کنسرتهای موسیقی در کشور از کیفیت مطلوب برخوردار نیستند و بسیاری از سالنهای موجود ویژگی های یک سالن استاندارد و مطلوب را به صورت کامل ندارند.

وی ادامه داد: این امر می تواند به نوعی مانعی در مقابل رشد بیشتر موسیقی در کشور ایجاد کند که این مسئله، ضرورت بهبود وضعیت سالنهای برگزاری مراسم موسیقی را بیش از پیش آشکار می کند.

غیر از تالار وحدت، سالن استاندارد دیگری برای برگزاری مراسم موسیقی نداریم

این هنرمند عنوان کرد: شاید بتوان گفت غیر از تالار وحدت، سالن استاندار دیگری برای برگزاری مراسم موسیقی نداریم و بسیاری از مناطق کشور با این مشکل درگیر هستند و هنرمندان فعال در آنها نیز در این زمینه مشکل دارند.

جهاندار بیان کرد: به این ترتیب صرف نظر از استان و شهر تهران، بیشتر نقاط کشور در زمینه نبودن سالن و فضای مناسب برای برگزاری کنسرتهای خود مشکل دارند و شاید بتوان گفت وضعیت پایتخت در این زمینه تنها کمی بهتر از بقیه مناطق است.

نباید تنها وزارت ارشاد را مقصر بدانیم

وی خاطرنشان کرد: البته نباید در این زمینه تنها وزارت فرهنگ و ارشاد را مقصر بدانیم زیرا این وزارتخانه نیز ممکن است مشکل کمبود منابع مالی داشته باشد و اگر این مشکل کاهش یابد، به طور مسلم ارشاد در زمینه کمک به ارتقای کمی و کیفی سالنهای موسیقی به کمک هنرمندان خواهد آمد.

جهاندار یادآور شد: البته یک سالن استاندارد برای برگزاری موسیقی، ویژگی های مختلفی دارد که لازم است به همه آنها توجه و همه آنها تامین شود تا بتوانیم کیفیت سالنهای برگزاری کنسرتها را به بالاترین میزان ممکن برسانیم.

ارتقای کیفی سالنها به رشد موسیقی در کشور کمک می کند

وی اضافه کرد: ارتقای کیفی سالنها به رشد موسیقی در کشور کمک و هنرمندان این عرصه را دلگرم و به کار امیدوار می کند.

علی جهاندار در سال1327 در روستای شمام (رستم آباد گیلان) دیده به دنیا گشود. شغل اصلی مردم آن منطقه کشاورزی و دامداری بود او بیشتر زمان کودکی اش را صرف کمک به خانواده می کرد.

وی یکی از شاگردان محمد رضا شجریان است و تاکنون آثاری به بازار عرضه کرده که همه آنها ارزشمند است.

این هنرمند یکی از شاگردان بزرگ و تحسین شده استاد شجریان است که تا کنون پنج آلبوم به نامهای "صبح مشتاقان"، "نقش پندار" ، "دختر گل فروش"، "ساکن جان" و " صورتگر نقاش" را منتشر کرده است

جهاندار آلبوم دیگری نیز به زودی و به سفارش مرکز موسیقی صدا وسیما وارد بازار می کند که احتمالا نام آن"ذوق جنون" باشد.