نگاه منطقه ای به مشکلات ملی جاده چالوس مانع حل معضلات شده است

کاوه حدادپور در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: مشکلات و مسائل جاده چالوس ملی است اما متاسفانه نگاه ملی در این زمینه به صورت کامل وجود ندارد که این امر بر مشکلات می افزاید.

وی ادامه داد: روزانه خودروهای زیادی از جاده چالوس عبور می کنند و در واقع، این جاده از مهمترین جاده های کشور است و اهمیت کشوری دارد

جنبه ملی جاده چالوس گاهی فراموش می شود

حدادپور بیان کرد: هر زمان که بحث حل مشکلات این منطقه به وسط می آید، جنبه ملی جاده چالوس فراموش می شود و مشکلات آن به صورت محلی و منطقه ای دیده و قلمداد می شود.

این مسئول اظهار داشت: بخش آسارا یک بخش معمولی نیست زیرا کیلومترها از جاده چالوس از این بخش می گذرد و مشکلات جاده گریبانگیر ساکنان بخش آسارا می شود و در مواردی بر مشکلات آنها به شدت می افزاید.

حدادپور عنوان کرد: نباید در زمان صحبت از حل مشکلات آسارا تنها جمعیت این منطقه را مد نظر قرار دهیم و آن را به عنوان یک بخش معمولی ببینیم زیرا این بخش در حد ملی اهمیت دارد و دلیل آن نیز مجاورت در کنار جاده چالوس است.

طرحها به دلیل نداشتن توجهی اقتصادی رد نشود

وی بیان کرد: ممکن است بسیاری از طرحهایی که برای حل مشکلات جاده چالوس و بخش آسارا پیشنهاد می شود، به این دلیل که توجیه اقتصادی ندارند، رد شود اما واقعیت این است که حل مشکلات این بخش به دلیل جنبه ملی داشتن بسیار مهمتر از آن است که تنها به توجیه و صرفه اقتصادی طرحها توجه داشته باشیم.

یکطرفه شدن جاده چالوس از مهمترین مشکلات کنونی ساکنان آسارا است

این مسئول یادآور شد: مشکلات راه و یکطرفه شدن جاده چالوس از مهمترین مشکلات کنونی ساکنان این بخش است و به دنبال این مشکل، مسائل دیگری نیز خواهد آمد و آمده است.

حدادپور خاطرنشان کرد: لازم است نوع نگاه به مشکلات جاده یادشده تغییر کند و کلان باشد زیرا بسیاری بر این باورند که مسائل ای جاه چالوس در حد ملی است و فراتر از شهرستان کرج اهمیت دارد.

وی اضافه کرد: اگر به این امر کم توجهی شود، مشکلات زیادی گریبانگیر ساکنان بخش آسارا و مسافران جاده چالوس می شود کمااینکه تا کنون نیز این اتفاق افتاده است و نباید بگذاریم که این مشکلات بیش از این افزایش یابد.