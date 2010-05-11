سفرهای نوروزی امسال در بخش آسارا 31 درصد رشد داشت

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، ابوالقاسم باقری روز سه شنبه در نشست مطبوعاتی، در جمع خبرنگاران افزود: در طول این مدت 3 میلیون و 400 هزار نفر از آسارا دیدن کردند.

وی با اشاره به برآوردهای صورت گرفته از آمار سفرهای نوروزی امسال از رشد 21 درصدی سفرهای انجام شده در کشور خبر داد و بیان داشت: این میزان برابر مسافرت 103 میلیون نفر است.

نبود اشتغال علت اصلی مهاجرتهای روستایی بخش آسارا



این مسئول تعداد روستاهای موجود در بخش آسارا را 56 روستا ذکر و عنوان کرد: وضعیت اشتغال تاثیر به سزایی در پراکندگی جمعیت روستایی این بخش دارد.



باقری جمعیت آسارا را 50 هزار نفر عنوان کرد و افزود: این درحالیست که جمعیت بومی مستقر در منطقه در طول سال 20 هزار نفر است.

بخشدار آسارا ادامه تحصیل را از جمله دلایل کاهش جمعیت روستایی دانست و اظهار داشت: جمعیت بومی این منطقه به دلیل ادامه تحصیل و اشتغال از منطقه مهاجرت می کنند که در این زمان میزان جمعیت روستایی به 42 هزار نفر کاهش می یابد.



باقری موقعیت جغرافیایی آسارا به لحاظ داشتن منابع طبیعی غنی از جمله امامزاده ها و رودخانه کرج را یادآور شد و بیان داشت: به این دلیل منطقه آسارا دارای موقعیت خاص ملی و بین المللی است.



اجرای طرح جامع کمیسیون فرهنگی در کرج توجیح منطقی ندارد



رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کرج نیز در این نشست، تخصصی بودن طرح جامع فرهنگی را یادآور شد و بیان داشت: اجرای این طرح به دلیل در برگیری حوزه های مختلف و تاثیر آنها بر روی فرهنگ به سختی انجام می گیرد و به همین دلیل نیز انجام آن در شهرستان و یا استان توجیه منطقی ندارد.



مهدی عسگری با یادآوری 8 سال کارشناسی طرح جامع تفصیلی خاطرنشان کرد: این درحالیست که برای این طرح مدل و الگوی خاصی تعریف شده است. وی افزود: برغم انجام کار کارشناسی بر روی طرح تفصیلی و روند طولانی اجرایی شدن آن، این طرح همچنان با مشکلات عدیده ای رو به رو است.

عسگری اجرای طرح جامع فرهنگی را ملزم به تعریف چهارچوب فرهنگی خاص دانست و اظهار داشت: در این طرح باید کلیه اقدامات دستگاه های تاثیر گذار و نحوه برخورد آنها با مردم مورد ارزیابی قرار گیرد.



وی گفت: ایجاد چهارچوب های خاص برای دستگاه های مختلف ضمانت اجرایی ندارد.



این مسئول تاکید کرد: اجرایی شدن طرح جامع فرهنگی در شهرستان عملی نیست و به همین علت نباید با رسانه ای کردن آن این توقع را بین همگان ایجاد کنیم.