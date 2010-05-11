محمدمهدی کابلی در گفتگو با مهر در ارتباط با افزایش تولید محصولات علوفه ای درسالجاری گفت: به منظور استفاده از فضاهای خالی موجود در فواصل بین کشتهای اصلی و در اراضی حاشه ای و کم کیفیت تولید بیش از 50 تن علوفه تر درهرهکتار همچون چغندرقند، شلغم وکدوعلوفه ای می تواند بخشی از نیازغذایی واحدهای دامپروری را تامین کند.

وی بیان کرد: درحال حاضرانواع جدیدی از ارزن های علوفه ای معرفی و در چندین استان کشور در فواصل بین دو کشت وارد سیستم تناوبی شده واین گیاهان به لحاظ ارزش غذایی و کیفیت علوفه تولید با سایرمحصولات حجیم برابری می کند.

مدیرکل دفترمحصولات اساسی وزارت جهاد کشاورزی بر لزوم استفاده ازگیاهان مقاوم به خشکی درکشور تاکید کرد و افزود: سورگوم به عنوان مقاوم ترین گیاه علوفه ای به خشکی و کمبود آب جایگاه ویژه ای را طی سالهای اخیر به خود اختصاص داده است.

وی با بیان مطلب فوق افزود: گیاه سورگوم با امکان برداشت بیش از3 چین در سال و با تولید بیش از 50 تن و حتی دربرخی مناطق در حدود 150 تن علوفه ترنقش موثری در تامین علوغه مرغوب مورد نیاز دامهای منطقه وافزایش سطح درآمد زارعین را داشته است.

کابلی اعلام کرد: با توزیع بذر رایگان و نیم بها در کنار ورود ادوات جدید جهت ارتقای مکانیزاسیون کشت گیاه سورگوم سطح آن به حدود 30 هزار هکتار و تولید 2 میلیون تن در سالجاری بالغ خواهد شد.

وی اظهارداشت: معرفی دو گونه جدید از شبدرها که مقاومت بیشتری به سرما دارند با عنوان شبدرقرمز ولاکی در مناطق سرد و کوهستانی درفصل زمستان نیازغذایی دامهای منطقه را تامین کرده و در سالجاری افزایش تولید این بذرو از برنامه های این دفتراست.