علیرضا بزرگی در گفتگو با مهر گفت: برای اولین بار در کشورجشنواره ملی جوان کشاورز روستایی با هدف شناسایی استعدادها و جلوگیری از مهاجرت آنها به شهرها برگزارمی شود.

وی بیان کرد: این جشنواره با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، وزارت کشور و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و سازمانهای امورعشایری و تعاون روستایی همچنین سازمان نظام مهندسی و تشکلهای کشاورزی در حال برگزاری است.

مدیرعامل مجمع تشکلهای کشاورزی کشور با بیان اینکه در نیمه دوم تیرماه سالجاری از جوانان برتر روستایی دراین جشنواره تجلیل به عمل می آید افزود: دراین روزنشان جوان ایرانی توسط رئیس جمهور به برترین ها اعطا می شود.

وی با بیان اینکه جاذبه های روستاها بیشتراز شهرها است، افزود: شناسایی استعدادهای جوانان درمناطق دورافتاده به عنوان جوان برترازاهداف برگزاری این جشنواره است، ضمن اینکه شاخصهای کمی و کیفی همچون میزان بهره وری فعالیتهای کشاورزی، ایجاد نوآوری واختراعات و میزان فعالیت آنها در تشکلهای کشاورزی توسط کمیته داوران متشکل از بخش دولتی و غیردولتی بررسی می شود.

بزرگی تصریح کرد: سرمایه گذاری بر روی استعدادهای جوانان روستایی به عنوان مدیران آینده بخش کشاورزی از دیگراهداف این جشنواره است.

وی اظهارداشت: در حال حاضر بالغ بر33 هزار تشکل کشاورزی در سطح کشور فعالیت دارند و در سالجاری با توجه به پراگندکی آنها، ایجاد هماهنگی میان تشکلها و دولت در دستور کار قرارگرفته است.

مدیرعامل مجمع تشکلهای کشاورزی کشور با اشاره به وجود بالغ بر60 هزار نفر فارع التحصیل بیکاردر بخش مهندسی کشاورزی درکشور بیان کرد: یکی از اصلی ترین وظایف سازمان نظام مهندسی بسترسازی به منظور اشتغالزایی مهندسین بخش کشاورزی است و براساس قانون مصوب مجلس این سازمان باید به صورت غیردولتی فعالیت داشته باشد، ولی در شرایط کنونی با توجه به ورود افرادی از سیستم دولتی، مغایر با اصل 44 عمل می شود.

وی عنوان کرد: حضور سازمان نظام مهندسی در مدت 8 سال گذشته در جهت حمایت از تولیدکننده و تشکلهای بخش کشاورزی کمرنگ بوده؛ لذا در سالجاری غیردولتی شدن این سازمان و تعامل سازنده با تولیدکنندگان بخش کشاورزی در دستور کار قراردارد.

بزرگی خاطرنشان کرد: از آنجایی که 98 درصد تولید و سرمایه گذاری درکشور متعلق به تولیدکنندگان بخش کشاورزی است، لذا باید حمایتهای لازم از بهره بردارن این بخش به عمل آید.