سرمایه گذاری بخش خصوصی گردشگری گیلان را پویا می کند

روح الله قهرمانی چابک در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: شهرداریها و برخی از دستگاهها و سازمانهای که در عرصه گردشگری فعالیت می کنند، یک اعتبار ثابتی دارند اما بخش اصلی سرمایه، جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی است که در قالب ساخت هتل، اقامتگاه های تفریحی، مسافر کاشانه ها، تله کابین وسایر عرصه ها به کار گرفته خواهد شد.

وی همچنین استقبال بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در امر گردشگری در استان را خوب ارزیابی کرد و افزود: این استقبال نباید سقف داشته باشد، یعنی شرایط را باید به گونه ای فراهم کرد که هر چه بیشتر سرمایه گذاربه استان بیاید و منافع بیشتری را نصیب استان کند.

استاندار گیلان در ادامه از ایجاد شورای امور ایرانیان خارج از کشور در استان خبر داد و اظهارداشت: در راستای رهنمودهای ارزشمند مقام معظم رهبری و در اجرای دستورات رئیس جمهور مبنی بر رسیدگی جدی به امور ایرانیان خارج از کشور به منظور حضور و مشارکت علمی آنان در فرآیند توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، گسترش زبان، فرهنگ و ادبیات فارسی، تسهیل ارتباط ایرانیان خارج از کشور با مراکز علمی، فرهنگی، اقتصادی و شناساندن پیشرفتهای بزرگ کشور شورای امور ایرانیان خارج از کشور در استانداری گیلان تشکیل شده است.

وی با تأکید بر تشکیل کارگروههای اقتصادی و بازرگانی، علمی و آموزشی، حقوقی و کنسولی، فرهنگی و رسانه ای اظهارداشت: این کمیته ها هر چه سریعتر باید در جهت شناسایی گیلانیان مقیم خارج از کشور و شناساندن استان گیلان، راهکارهای عملی و اجرایی را مورد بررسی قرار داده و در جلسات ماهانه شورای امور ایرانیان مطرح و پس از بحث و تبادل نظر به عنوان مصوبه تصویب و به سرعت به مرحله اجرا در بیاید و اگر بتوان با فعالیتهای بیشتر اهداف این شورا را به پیش ببریم می توان شورای امور ایرانیان استان گیلان را به عنوان یک روش کامل و الگوی عالی در سطح کشور نیز معرفی کرد.

قهرمانی چابک در ادامه با تأکید به این نکته که باید یک مدیر برای این پروژه انتخاب شود، یاد آورشد: تمامی کارگروهها و کمیته ها با این دبیرخانه ومدیریت آن که درمعاونت برنامه ریزی استانداری گیلان مستقرمی شوند، باید بصورت دایمی و مستمر گزارشات و نتایج عملکرد خود را ارئه دهند تا تصمیمات نهایی هر چه سریعتر اتخاذ و تصویب شود و اگر این روش را به جلو ببریم می توان برای کلیه تصمیمات و اجرایی کردن آنان اعتبارات کافی را به دست آورد و استفاده از مشاوران خوشفکر و تهیه ایده های خوب و مناسب اجرایی در اولویت امور کمیته های چهارگانه است.