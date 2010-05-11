آزادکاران ایران به دنبال بیستمین قهرمانی آسیا/ هدف؛ ارائه کشتی ایرانی

به گزارش خبرنگار مهر، هفت آزادکار کشورمان یکشنبه شب راهی دهلی نو محل برگزاری بیست و سومین دوره رقابتهای قهرمانی آسیا شدند تا روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در مصاف با رقبای آسیایی بار دیگر قدرت کشتی ایران را به رخ حریفان بکشند.
کشتیگیران و مربی تیم ملی کشتی آزاد در گفتگو با خبرنگار مهر از اهداف خود در رقابتهای قهرمانی آسیا می گویند:
حسن رحیمی دارنده مدال طلای جوانان جهان و کشتی گیر تهرانی وزن 55 کیلوگرم در مورد شرایط خود در رقابتهای قهرمانی آسیا به خبرنگار مهر گفت: به دلیل اینکه در خدمت مقدس سربازی حضور دارم مجبور بودم زمانهایی را برای طی کردن مراحل خروجی خارج از اردو باشم و امیدوارم مسئولان شرایطی فراهم آورند تا ورزشکاران با آسودگی خاطر بیشتری در خدمت تیمهای ملی باشند.
مسعود اسماعیل پور کشتی گیر آزادکار جویباری وزن 60 کیلوگرم در مورد شرایط خود به خبرنگار مهر گفت: در بیست ماه اخیر تمرینات سخت و فشرده و برنامه ریزی شده ای را زیر نظر کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد دنبال کرده و خوشبختانه با درایت کادر فنی پیشرفت قابل قبولی نیز داشته ام.
دارنده مدال طلای جوانان جهان تصریح کرد: حضور در کنار کشتی گیرانی نظیر مراد محمدی در اردو تیم ملی برای من یک افتخار بزرگ است و امیدوارم با کسب افتخار در میدان دهلی و تبدیل مدال برنز سال گذشته به طلا بتوانم نظر کادر فنی را برای حضور در رقابتهای جهانی و بازیهایی آسیایی جلب کنم.
مصطفی حسین خانی آزادکار تهرانی وزن 66 کیلوگرم در مورد حضور در دهلی نو به خبرنگار مهر می گوید: کادر فنی نگاه بسیار مثبت و سازنده ای به کشتی گیران جوان دارد و امیدوارم در اولین میدان رسمی در رقابتهای رده ای سنی بزرگسالان بتوانم جواب اعتماد کادر فنی را بدهم.
دارنده مدال طلای جوانان آسیا تاکید کرد: در این مدت تمرینات بسیار سخت و فشرده ای را پشت سرگذاشتم و بسیار امیدوارم در دهلی نو بتوانم صاحب خوشرنگترین مدال شوم.
سعید ریاحی کشتی گیر آزادکار گلستانی وزن 74 کیلوگرم نیز در مورد شرایط خود به خبرنگار مهر اظهار داشت: مدتها به دلیل مصدومیت از میادین کشتی دور بودم و خوشبختانه با نگاه مثبت کادر فنی توانستم بار دیگر در شرایط مسابقه قرار بگیرم.
وی گفت: حضور در بیست و سومین دوره رقابتهای قهرمانی آسیا اولین تجربه حضور من در یک مسابقه بین المللی است و امیدوارم در این مسابقات بتوانم کشتی های ایرانی را به نمایش بگذارم و شایستگی خود را نشان دهم.
احسان لشکری: امیدوارم شایستگی خود را به کادر فنی نشان دهم
احسان لشکری کشتی گیر قزوینی وزن 84 کیلوگرم در مورد شرایط حضور خود در این رقابتها به خبرنگار مهر می گوید: سال گذشته نیز در رقابتهای قهرمانی آسیا درتایلند صاحب مدال طلا شدم و در حال حاضر با کمک کادر فنی و تجربه خودم شناخت خوبی از رقبایم دارم.
وی تصریح کرد: مسلما کادر فنی عملکرد مرا در رقابتهای قهرمانی آسیا محک می زند تا در صورت شایستگی شانس حضور در رقابتهای در رقابتهای جهانی مسکو و بازیهایی آسیایی گوانگژو بدست آورده و در این مسابقات مهم ملی پوش تیم ایران باشم.
رضا یزدانی: دیگر حاشیه ندارم
رضا یزدانی کشتی گیر آزادکار وزن 96 کیلوگرم جویباری در آستانه حضور در رقابتهای آسیایی به خبرنگار مهر گفت:در جام جهانی روسیه پس از یکسال دوری از میادین نسبت به گذشته در یک وزن بالاتر به میدان رفتم و علیرغم اینکه از شرایط آرمانی دور بودم کشتی های بدی را به نمایش نگذاشتم.
دارنده دومدال برنز جهان در وزن 84 کیلوگرم خاطر نشان کرد: در حال حاضر با دوری از حاشیه طبق برنامه کادر فنی تمرین کرده و برای حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا آمادگی نسبی دارم و امیدوارم در مصاف با کشتی گیران قدرتمندی نظیر قربان قربان اف ازبکستانی توانمندیهای خود را نشان داده و برای حضور در میادین مهم آینده نظر کادر فنی را جلب کنم.
محمدرضا آذرشکیب: می خواهم گامهای اول را محکم بردارم
محمدرضا آذرشکیب کشتی گیر آزادکار کرجی وزن 120 کیلوگرم در مورد شرایط خود در رقابتهای قهرمانی آسیا به خبرنگار مهر می گوید: می خواهم در دهلی نو شایستگی خود را در رده سنی بزرگسالان و در یک مسابقه مهم و رسمی نشان داده و قابلیت های خود را به رخ حریفان بکشم.
دارنده دو مدال نقره جوانان جهان اظهار داشت: تمرینات سخت و فشرده ای را پشت سر گذاشته ام و می خواهم با کسب مدال طلا در دهلی نو گامهای اول را برای شرکت در مسابقات مهم آینده مهم بردارم.
محسن کاوه: دنبال عوام فریبی نبودیم
محسن کاوه مربی تیم ملی کشتی آزاد در مورد شرایط حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا در دهلی نو به خبرنگار مهر گفت: با ترکیبی از کشتی گیران با تجربه و جوان که البته این نفرات جوان نیز با تجربه هستند راهی دهلی نو می شویم زیرا در کنار حفظ سرمایه های فعلی کشتی ایران به پشتوانه سازی فکر می کنیم.
وی تصریح کرد: اگر به دنبال عوام فریبی بودیم می توانستیم با مهره های کارآمد خود راهی دهلی نو شده و به راحتی قهرمان شویم ولی ما قهرمانی مقطعی را فدای نتیجه نهایی که همانا موفقیت در رقابتهای المپیک لندن است نخواهیم کرد و با شرایط معتقدم این کشتی گیران جوان نیز توانمندیهای بالایی دارند و می توانند تیم ایران را صاحب بیستمین قهرمانی در قاره کهن کنند.
بیست و سومین دوره رقابتهای قهرمانی آسیا در رشته کشتی آزاد روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هفته جاری در شهر دهلی نو هند برگزار می شود. این مسابقات از ساعت 14 آغاز شده و با شناخت نفرات برتر اوزان مختلف در ساعت 21 به پایان می رسد.
تیم ملی کشتی آزاد ایران که قبل از این 19 بار در دوره های مختلف به عنوان قهرمانی دست پیدا کرده است این بار به دنبال کسب بیستمین قهرمانی در آسیاست.
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