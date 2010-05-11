آزادکاران ایران به دنبال بیستمین قهرمانی آسیا/ هدف؛ ارائه کشتی ایرانی

به گزارش خبرنگار مهر، هفت آزادکار کشورمان یکشنبه شب راهی دهلی نو محل برگزاری بیست و سومین دوره رقابتهای قهرمانی آسیا شدند تا روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در مصاف با رقبای آسیایی بار دیگر قدرت کشتی ایران را به رخ حریفان بکشند.

آزادکاران که تا پیش از حضور در این رقابتها دو مرحله اردوی 21 روزه را در خانه کشتی تهران پشت سر گذاشته اند بسیار امیدوارند تا با کسب مدالهای رنگارنگ در هند شایستگی های خود را به کادر فنی نشان داده و بتوانند نظر غلامرضا محمدی سرمربی تیم ملی برای شرکت در رقابتهای جهانی و بازیهایی آسیایی گوانگژو را جلب کنند.



کشتی‌گیران و مربی تیم ملی کشتی آزاد در گفتگو با خبرنگار مهر از اهداف خود در رقابتهای قهرمانی آسیا می گویند:

حسن رحیمی: کشتی گیر کره ای مهمترین رقیبم است

حسن رحیمی دارنده مدال طلای جوانان جهان و کشتی گیر تهرانی وزن 55 کیلوگرم در مورد شرایط خود در رقابتهای قهرمانی آسیا به خبرنگار مهر گفت: به دلیل اینکه در خدمت مقدس سربازی حضور دارم مجبور بودم زمانهایی را برای طی کردن مراحل خروجی خارج از اردو باشم و امیدوارم مسئولان شرایطی فراهم آورند تا ورزشکاران با آسودگی خاطر بیشتری در خدمت تیمهای ملی باشند.

دارنده مدال نقره جوانان جهان اظهار داشت: کیونگ یانگ ایل کشتی گیر کره شمالی که سال گذشته در پاتایا مغلوب وی شدم و در رقابتهای جهانی هرنینگ موفق به کسب مدال طلا شد مهمترین رقیب من در دهلی نو است و امیدوارم بتوانم مدال برنز سال گذشته خود را خوشرنگ تر کنم.

مسعود اسماعیل پور: هدفم حضور در مسکو و گوانگژو است

مسعود اسماعیل پور کشتی گیر آزادکار جویباری وزن 60 کیلوگرم در مورد شرایط خود به خبرنگار مهر گفت: در بیست ماه اخیر تمرینات سخت و فشرده و برنامه ریزی شده ای را زیر نظر کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد دنبال کرده و خوشبختانه با درایت کادر فنی پیشرفت قابل قبولی نیز داشته ام.



دارنده مدال طلای جوانان جهان تصریح کرد: حضور در کنار کشتی گیرانی نظیر مراد محمدی در اردو تیم ملی برای من یک افتخار بزرگ است و امیدوارم با کسب افتخار در میدان دهلی و تبدیل مدال برنز سال گذشته به طلا بتوانم نظر کادر فنی را برای حضور در رقابتهای جهانی و بازیهایی آسیایی جلب کنم.

مصطفی حسین خانی: امیدوارم جواب اعتماد کادر فنی را بدهم

مصطفی حسین خانی آزادکار تهرانی وزن 66 کیلوگرم در مورد حضور در دهلی نو به خبرنگار مهر می گوید: کادر فنی نگاه بسیار مثبت و سازنده ای به کشتی گیران جوان دارد و امیدوارم در اولین میدان رسمی در رقابتهای رده ای سنی بزرگسالان بتوانم جواب اعتماد کادر فنی را بدهم.



دارنده مدال طلای جوانان آسیا تاکید کرد: در این مدت تمرینات بسیار سخت و فشرده ای را پشت سرگذاشتم و بسیار امیدوارم در دهلی نو بتوانم صاحب خوشرنگترین مدال شوم.

سعید ریاحی : می خواهم کشتی ایرانی بگیرم

سعید ریاحی کشتی گیر آزادکار گلستانی وزن 74 کیلوگرم نیز در مورد شرایط خود به خبرنگار مهر اظهار داشت: مدتها به دلیل مصدومیت از میادین کشتی دور بودم و خوشبختانه با نگاه مثبت کادر فنی توانستم بار دیگر در شرایط مسابقه قرار بگیرم.



وی گفت: حضور در بیست و سومین دوره رقابتهای قهرمانی آسیا اولین تجربه حضور من در یک مسابقه بین المللی است و امیدوارم در این مسابقات بتوانم کشتی های ایرانی را به نمایش بگذارم و شایستگی خود را نشان دهم.