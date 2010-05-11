امیدوارم تیم صعودکننده استقلال باشد/ AFC شرایط مسابقات را تغییر دهد

به گزارش خبرنگار مهر، صمد مرفاوی که روز دوشنبه در نشست خبری قبل از دیدار روز سه شنبه برابر الشباب عربستان با خبرنگاران گفتگو می کرد ضمن بیان این مطلب افزود: بازی سختی پیش‌رو داریم و این مسابقه بسیار مهمی است چرا که یک تیم باید به عنوان برنده به مرحله بعد صعود کند و ما سعی می‌‌کنیم با ارائه یک بازی خوب برنده این مسابقه باشیم.

مرفاوی ادامه داد: با تیم کامل خود به عربستان آمده ایم و فقط یک مصدوم داریم که امیدوار هستیم که برنده بازی فردا باشیم.

سرمربی تیم فوتبال استقلال درباره مدعیان قهرمانی در لیگ قهرمانان آسیا گفت: تمام تیم‌هایی که به مرحله یک‌شانزدهم صعود کردند شانس قهرمانی دارند و در میان تیم‌هایی که ما مورد بررسی قرار دادیم تیم‌های الشباب و الغرافه هم شانس قهرمانی دارند.

مرفاوی درباره تک‌حذفی بودن مسابقات مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا هم گفت: این قاعده‌ای است که AFC گذاشته و به این شرایط عادت کرده‌ایم و امیدواریم در آینده بازی‌ها به صورت رفت و برگشت باشد.