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۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۰:۰۶

سلیمی:

موسیقی گیلان نباید به باد فراموشی سپرده شود

موسیقی گیلان نباید به باد فراموشی سپرده شود

رشت - خبرگزاری مهر: رئیس انجمن صنفی موسیقی گیلان گفت: در سال همت مضاعف و کار مضاعف باید موسیقی گیلان با یک اقدام صحیح و اصولی به حرکت در آید و نباید گذاشت موسیقی زیبای گیلان با بی توجهی به باد فراموشی سپرده شود.

همایون سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از وظایف مهم انجمن صنفی هنرمندان موسیقی گیلان حمایت از هنرمندان موسیقی است و باید به هر طریق ممکن حقوق قانونی جامعه موسیقی گیلان را استیفا کرد.

وی اظهارداشت: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، صدا و سیما و دیگر دستگاههای اجرایی مرتبط باید همکاری مثبت و سازنده ای در این باره با انجمن صنفی موسیقی داشته باشند و با شعار دادن و انجام چند حرکت کوتاه غیر موثر نمی توان کمکی به اعتلای هنر موسیقی گیلان که در وضعیت بسیار بدی قرار دارد، کرد.

رئیس صنف هنرمندان موسیقی گیلان از تمامی هنرمندان رشته های موسیقی در سراسر استان اعم از خوانندگان، نوازندگان، آهنگسازان و همینطور گروه های موسیقی فعال مجلسی خواست تا با مراجعه به دفتر مرکزی انجمن صنفی در رشت با ارائه پیشنهادات و نظرات خود، کمک کنند تا این تشکل صنفی بتواند خواسته های مشروع و قانونی جامعه موسیقی گیلان را با انعکاس به مسئولان مربوطه مطالبه کند.

وی گفت: تا زمانی که در جامعه موسیقی گیلان تکروی و دلسردی وجود دارد، هنرمندان نمی توانند به خواسته های قانونی خود دست یابند، باید با همدلی و همکاری صمیمانه مشکلات صنفی و شغلی موسیقیدانان گیلان را برطرف کرد.

سلیمی در ادامه از مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان خواست تا هرچه سریعتر مساعدتی را جهت اجابت خواسته های قانونی هنرمندان این صنف به عمل آورند.

کد مطلب 1080686

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