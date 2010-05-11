بسته های فرهنگی جامعه اهل سنت تهیه شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حجت الاسلام ابوالفضل عامری عصر دوشنبه در نشست با خبرنگاران در گرگان افزود: این بسته ها در قالب یک مصوبه مستقل فرهنگی ارائه می شود و اکنون این پیشنهادات به استانداری ارسال شده است.

وی اظهار داشت: بزرگان اهل سنت باید برای تحقق این برنامه تلاش کنند و برخی جو سازیها و حوادث موجب دلسردی این بزرگان نشود.

وی بر لزوم تقویت وحدت در جامعه اسلامی تاکید کرد و گفت: وحدت اسلامی و تقریب بین مذاهب یعنی تلاش و کوشش برای رسیدن به یک نوع یکپارچگی و تقریب در باورهای دینی است.

حجت الاسلام عامری، ضمن اشاره به متعصبین معاند اعم از شیعه و سنی گفت: هردو گروه مترود هستند، چرا که برخی راه رسیدن به هدف را فقط در گروی یک سلسله مشترکات واحد می دانند و برخی دیگر با طرح ایده ادغام شعار وحدت طلبی سر می دهند و از آن به عنوان تاکتیک استفاده کرده و وحدت بین مذاهب را وسیله برای رسیدن به اهداف خود محسوب می کنند.

وی همچنین نشریات را حلقه ارتباطی بین مردم و حاکمیت معرفی کرد و افزود: این پل ارتباطی، مامن و مرکز ثقل محوریتی است که نقش آفرینی خود را در سیاست ها، برنامه ها و طرح هایی که امروز نظام در عرصه های داخلی و روابط بین الملل ایفا می کند به ظهور می رساند.



رئیس مرکز بزرگ اسلامی همچنین قدرت ملی و وحدت ملی جهت رسیدن به منافع ملی را در سایه رسانه ها عنوان کرد و گفت: جهت بخشی و تاثیرگزاری بر افکار عمومی می تواند نقشی عمده و اساسی داشته باشد و این خود نمایشگر جایگاه رسانه در تقویت اتحاد و وحدت ملی است.

به گفته او، بر همه آحاد جامعه است که به دنبال راهکارهایی جهت خدچه وارد نکردن به وحدت کنونی است.