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۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۸:۲۰

بسته های فرهنگی جامعه اهل سنت تهیه شد

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس مرکز بزرگ اسلامی شمال کشور گفت: برای سفر سوم هیئت دولت به استان مصوبات و بسته های فرهنگی مربوط به جامعه اهل سنت تدوین شد که ارائه می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حجت الاسلام ابوالفضل عامری عصر دوشنبه در نشست با خبرنگاران در گرگان افزود: این بسته ها در قالب یک مصوبه مستقل فرهنگی ارائه می شود و اکنون این پیشنهادات به استانداری ارسال شده است.

وی اظهار داشت: بزرگان اهل سنت باید برای تحقق این برنامه تلاش کنند و برخی جو سازیها و حوادث موجب دلسردی این بزرگان نشود.
 
وی بر لزوم تقویت وحدت در جامعه اسلامی تاکید کرد و گفت: وحدت اسلامی و تقریب بین مذاهب یعنی تلاش و کوشش برای رسیدن به یک نوع یکپارچگی و تقریب در باورهای دینی است.
 
حجت الاسلام عامری، ضمن اشاره به متعصبین معاند اعم از شیعه و سنی گفت: هردو گروه مترود هستند، چرا که برخی راه رسیدن به هدف را فقط در گروی یک سلسله مشترکات واحد می دانند و برخی دیگر  با طرح ایده ادغام شعار وحدت طلبی سر می دهند و از آن به عنوان تاکتیک استفاده کرده و وحدت بین مذاهب را وسیله برای رسیدن به اهداف خود محسوب می کنند.
 
وی همچنین نشریات را حلقه ارتباطی بین مردم و حاکمیت معرفی کرد و افزود: این پل ارتباطی، مامن و مرکز ثقل محوریتی است که نقش آفرینی خود را در سیاست ها، برنامه ها و طرح هایی که امروز نظام در عرصه های داخلی و روابط بین الملل ایفا می کند به ظهور می رساند.
 
رئیس مرکز بزرگ اسلامی همچنین قدرت ملی و وحدت ملی جهت رسیدن به منافع ملی را در سایه رسانه ها عنوان کرد و گفت: جهت بخشی و تاثیرگزاری بر افکار عمومی می تواند نقشی عمده و اساسی داشته باشد و این خود نمایشگر جایگاه رسانه در تقویت اتحاد و وحدت ملی است.
 
به گفته او، بر همه آحاد جامعه است که به دنبال راهکارهایی جهت خدچه وارد نکردن به وحدت کنونی است.
کد مطلب 1080687

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