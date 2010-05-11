ایجاد آزمایشگاههای مشترک بین دانشگاهها و سازمان انرژی اتمی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سعید جبل عاملی دوشنبه شب در حاشیه افتتاح نمایشگاه دستاوردهای هسته ای کشور در جمع خبرنگاران افزود: همه افرادی که در حوزه صنعت هسته ای کشور فعال هستند از فارغ التحصیلان دانشگاهی هستند و این اقدام می تواند به توسعه و پیشرفت بیشتر در این صنعت منجر شود.

وی اظهار داشت: پیشنهاد ما به مسئولان سازمان انرژی اتمی این است که با توجه به بلوغی که در دانشگاههای بزرگ کشور در زمینه این صنعت ایجاد شده است، ماموریت های تحقیقاتی مشترک تعریف شود و آزمایشگاه ها و مراکز تحقیقاتی مشترک جهت توسعه صنعت هسته ای کشور در دانشگاه ها دایر شود.

رئیس دانشگاه علم و صنعت با بیان اینکه تاکنون این نمایشگاه در 9 دانشگاه برگزار شده است، گفت: با توجه به محتوای این نمایشگاه مخاطبان اصلی آن دانشجویان دانشگاه ها هستند.

جبل عاملی هدف از برگزاری این نمایشگاه را آشنا کردن دانشجویان با فرایندهای جاری صنعت هسته ای و دستاوردهای آن ذکر کرد و اظهار داشت: برخی از تجهیزاتی که در این نمایشگاه ارائه شده است، نمونه واقعی است و دانشجویان از نزدیک با این تجهیزات آشنا می شوند ضمن آنکه می توانند با برخی از کارشناسان حاضر در نمایشگاه تعامل داشته باشند.

وی ابراز امیدواری کرد که از این طریق هم دانشگاهیان با فضای فعالیت های هسته ای کشور و هم مسئولان در تعاملاتی که با مسئولان دانشگاه ها خواهند داشت، با قابلیت های دانشگاه ها در این زمینه آشنا شوند.