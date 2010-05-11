روابط با ایران تاثیری بر استفاده از دلار ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، "دیگو بورخا" که اخیراً به آمریکا سفر کرده بود تا ضمن دیدار با مقام های مالی ایالات متحده توضیحاتی درباره همکاری کشورش با ایران وتاثیر آن بر دلار به عنوان پول رایج اکوادور بدهد گفت که کیتو همچنان از دلار به عنوان پول رایج خود بهره خواهد برد و همکاری این کشور با ایران تاثیری در تغییر پول رایج ندارد.

بورخا که درجمع خبرنگاران در کیتو پایتخت اکوادور صحبت می کرد گفت که وی ماه گذشته با نمایندگان خزانه داری آمریکا و بانک فدرال ایالات متحده و صندوق بین الملل پول دیدار کرده و به آنها اطمینان داده که رابطه کشورش با ایران تاثیری در استفاده اکوادور از پول رایج دلار نخواهد داشت.

گفته می شود که بانک مرکزی اکوادور در دسامبر سال 2008 یا ایران توافقی را برای افزایش تجارت امضا کرده و ایران توافق کرده تا 40 میلیون دلار اعتبار برای مشاغل کوچک و متوسط به این کشور بدهد، اما وزیر بانک مرکزی اکوادور می گوید که این امر تاثیری بر استفاده از دلار ندارد.