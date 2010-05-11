تحت پوشش قراردادن نیازمندان افغانی وظیفه کمیته امداد نیست

محمد محمدی فر در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه کمیته امداد قانونی را برای حمایت از پناهندگان تعریف نکرده است گفت: کمیته امداد نمی تواند برابر با نیازمندان ایرانی به وضعیت پناهندگان رسیدگی کند.

وی گفت: علیرغم چارچوب کمیته امداد پناهندگان نیازمند افغانی، عراقی و... با تشخیص مددکاران به صورت موردی در ایام سال کمکهای غیرنقدی اعم از سبد غذایی، پوشاک، لوام التحریر و... دریافت می کنند.

معاون امور بین الملل کمیته امداد امام خمینی(ره) افزود: اکثر مهاجران و پناهندگان افغانی و عراقی شاغل هستند و آنهایی که نیازمند حمایتهای اجتماعی و معیشتی می باشند با بودجه ویژه از محل منابع غیر صدقات به آنها کمک می شود.

وی با اشاره به اینکه صدقات در هر شهری ویژه محرومین آن شهر هزینه می شود گفت: کمیته امداد به هیچ عنوان در جهت کمک به پناهندگان نیازمند سهم خانواده های نیازمند ایرانی را کاهش نمی دهد و اینگونه کمکهای از منابع اختصاصی مانند کمک خیرین خارج از کشور با هدف حمایت از پناهندگان تامین می شود.

محمدی فر با بیان اینکه در فعالیت برون مرزی کمیته امداد امام خمینی (ره) 50 کارگاه فنی در خارج از کشور با ظرفیت 20 هزار کارآموز ایجاد کرده است گفت: این کارگاهها به صورت رایگان با اولویت زنان سرپرست خانوار و ایتام راه‌اندازی شده است.

وی افزود: بیش از 75 درصد کارآموزان فنی و حرفه ای شهر زرنج، کابل و هرات افغانستان وارد بازار کار شده اند.

محمدی فر در مورد نوع آموزشهای فنی و حرفه ای در کشور افغانستان گفت: آموزش وکارگاههای آموزشی کمیته امداد در افغانستان مبتنی بر نیاز آن کشور اعم از لوله کشی، تاسیسات، تعمیرات رایانه و... طبقه بندی شده است.

وی گفت: کمیته امداد امام خمینی (ره) آمادگی دارد که همکاری موثری با سازمان‌های مردم نهاد در امر پناهندگان همچنین مجامع بین‌المللی داشته باشد.